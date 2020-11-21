На ЗСД вскоре подорожает проезд

На ЗСД через несколько дней начнут действовать новые тарифы на проезд. В среднем проезд подорожает на 10%, сообщается на сайте «Магистрали Северной столицы» («МСС»).

Цены изменятся для всех категорий водителей и видов транспорта.



Наличными надо будет платить по 200 рублей за одну тарифную зону для первого и второго классов транспортных средств. Также наличными - 350 рублей для третьего класса и 400 рублей для транспорта четвертого класса на одну зону.



Подробнее о тарифах для любого маршрута и любого класса транспортных средств можно узнать на сайте «МСС».