На участке КАД на месяц ограничивается движение

В Санкт-Петербурге на КАД будут перекрыты две полосы в районе развязки с Софийской улицей. Работы начнут проводить с 24 ноября, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Планируется запустить полосы с 24 декабря. Половину месяца будут закрыты третья и четвертая полосы, а вторую половину - полоса безопасности и 1-2 полосы.

Из-за дорожных работ для транспорта введут ограничение скорости в 50 км/ч.

Рабочие круглосуточно будут заниматься заменой двух деформационных швов на перекрытом участке.

Кроме того, продлены ограничение движения транспорта по двум полосам на путепроводе КАД в районе Мурино - до 23 ноября.