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В декабре на улице Рубинштейна появится платная парковка

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© Фото: Балтфото

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Власти начали пересмотр карты машиномест.

На улице Рубинштейна планируют организовать платную парковку. Об этом свидетельствует проект распоряжения комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно этому документу, на территории известной барной улицы от Невского до Загородного проспекта и улицы Ломоносова должны появится новые парковочные места. Всего там можно будет припарковать 104 авто.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на Рубинштейна по ночам уикенда с середины октября нельзя ездить - улица стала частично пешеходной. Правило не действует для спецмашин и авто местных жителей.

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