Петербург получил средства на ШМСД

Правительство России выделило миллиард рублей на первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщили в Смольном.

Первым делом, как сообщал "Санкт-Петербург.ру", начнут строить развязку на Витебском проспекте/ЗСД.

Одним из участников проекта является ВТБ.



ШМСД будет платной трассой. Строить ее будут ближайшие несколько лет, начиная с будущего года. Инвестиции из федерального бюджета на первую часть дороги составят около 10 млрд рублей.

Движение по магистрали может быть запущено в 2026-2028 гг.