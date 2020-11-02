Власти рассказали, когда планируют запустить движение по Широтной магистрали

В Смольном обозначили сроки запуска движения по Широтной магистрали скоростного движения - примерно с 2026 по 2028 год. Об этом "ДП" сообщил председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

В 2021 году планируется объявить конкурс на концессию - это прибавит времени к строительству.

Первый этап строительства начнется в следующем году, его проинвестирует правительство Петербурга, федеральный центр и частные инвесторы. Стоимость первой части трассы оценивается примерно в 39 млрд рублей.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из федерального бюджета в течение трех лет поступит 10 млрд рублей на проект ШМСД.