Российским водителям теперь можно оформлять электронное извещение о ДТП

С 1 ноября водители по всей России смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Для этого нужно установить новое мобильное приложение «Помощник ОСАГО» и быть зарегистрированным на портале госуслуг.

В частности, оформлять через это приложение можно мелкие ДТП, в которых никто не пострадал и с участием только двух авто. Также важным условием является отсутствие разногласий. Оба водителя должны иметь полис ОСАГО.

Воспользоваться функцией оформления можно как физическим, так и юрлицам.

Тестирование приложения проводилось в прошлом году в крупных городах РФ.