По Славянскому мосту планируют ограничить движения транспорта

На Славянском мосту будут менять дорожное покрытие. Как сообщает ГАТИ, поэтому будут ограничивать движение с 30 октября по 15 ноября.

С 29 октября по 15 ноября будут строить газопровод в Пинском переулке.

С 31 октября по 6 ноября из-за реконструкции автодороги регионального значения будут ограничивать движение по Богатырскому проезду.

Закроют и часть Кузьминского шоссе.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", проезд по петербургской дамбе временно ограничен в эти дни.