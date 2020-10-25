На петербургской дамбе с понедельника ограничат движение

С 26 октября пралинируется ограничение транспортного движения на дамбе. Об этом сообщила пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).



На мосту водопропускного сооружения с Финской стороны будут вестись ремонтные работы. На участке ограничат проезд по левой и средней полосам.

Движение восстановится 1 ноября.

Как сообщал ранее "Санкт-Петербург.ру", в Петербурге ввели ограничения выходного дня для улицы Рубинштейна - по ней теперь запрещен проезд по ночам на уикэнде.