На КАД полностью закроют развязку с Таллинским шоссе

В ночь с 22 на 23 октября на транспортной развязке КАД с трассой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) полностью перекроют оба направления основного хода кольцевой автодороги, а также два съезда. Об этом сообщили дорожники.

По их данным, в это время на трассе будут работать электрики - "Ленэнерго" установит высоковольтные линии в районе 80 км КАД.

Работы проводятся в рамках ремонта линии «Красносельская 1,2».

На месте будет дежурить полиция.