Дорогу в Пулково частично ограничат для ремонта

С сегодняшнего дня и почти на месяц (по 14 ноября) будет ограничено движение в петербургский аэропорт - от Пулковского шоссе до самой воздушной гавани. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, там будут ремонтировать дорожное покрытие. Всем вылетающим по делам или на отдых лучше учитывать факт работ, чтобы не опоздать на рейс.

Почти на два месяца будет затруднено движение на Дровяной улице - там будут прокладывать электрокабель с середины октября по середину декабря.

На Петроградской стороне три месяца будет идти ремонт на Малой Разночинной улице. В январе будущего года прокладку инженерных сетей планируют закончить.

На неделю ограничат движение по четной стороне Суздальского проспекта - с 20 октября там будут ремонтировать асфальт.

На Цветочной улице будут прокладывать канализацию и ездить там будет неудобно с 20 октября по начало ноября.

До конца октября будет вестись прокладка газопровода на Малом Сампсониевском проспекте.

Подробную информацию ищите на сайте дорожников.