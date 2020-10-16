Власти планируют начать строительство Широтной скоростной магистрали в начале 2021 года

Работы на первом участке Широтной магистрали скоростного движения планируется в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Будет строиться первый участок магистрали - Витебская развязка.
До конца 2020 года планируется завершить первый этап строительства дорог у «Лахта-центра» и на участках Южно-Волхонской дороги.
Напомним, ранее власти северной столицы выражали опасение, что в региональном бюджете может не хватить средств на реализацию проекта ШМСД. Планируется, что из федерального бюджета на эту трассу будет выделено 10 млрд рублей.