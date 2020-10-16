Власти планируют начать строительство Широтной скоростной магистрали в начале 2021 года

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

Движение в двух районах Петербурга ограничат из-за велопробега в субботу

До конца 2020 года планируется завершить первый этап строительства дорог у «Лахта-центра» и на участках Южно-Волхонской дороги. Напомним, ранее власти северной столицы выражали опасение, что в региональном бюджете может не хватить средств на реализацию проекта ШМСД. Планируется, что из федерального бюджета на эту трассу будет выделено 10 млрд рублей.

Работы на первом участке Широтной магистрали скоростного движения планируется в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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