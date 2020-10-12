В выходные выявлены более полутора сотен пьяных водителей

Правоохранители провели большой профилактический рейд, проверяя трезвость автолюбителей на трассах Петербурга и Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону, за две ночи проверки затронули сотни водителей.

165 из них были в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. В их отношении возбудили дела.

Рейд длился две ночи - прошедший уикэнд.

Отметим, что за вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования полагается штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет.