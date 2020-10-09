В РФ появился долгосрочный каршеринг

Каршеринг Яндекс.Драйв запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей. На первом этапе оформить подписку на машины в Москве возможно сроком от месяца до полутора лет.

Стоимость одного месяца аренды модели при условии годовой подписки, лимите пробега 16 тыс. км составит от 19 тыс. рублей. Стоимость разнится в зависимости от марки авто. Так, покататься месяц на BMW 5 серии, Mersedes-Benz С и E-класса будет стоить до 65 тыс. рублей.

Самой дорогой моделью будет электрический Nissan Leaf - 77 тыс. рублей за месяц.

Техосмотр, замена шин, ОСАГО, каско и страхование жизни уже учтены в стоимости.

Правила для водителей такие же, как и при поминутном каршеринге - возраст от 21 года, стаж вождения - от двух лет. Дорогостоящие авто могут брать в аренду водители постарше - с 26 лет и стажем от шести лет.

Вскоре сервис планируется сделать доступным в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.