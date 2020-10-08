На КАД в будущем году откроют новый съезд

Новый съезд с Кольцевой автодороге появится на севере Петербурга планируют в конце лета 2021 года. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба инвестора RAUM Бугры.

Отмечается, что дополнительный выезд появится на действующую развязку с проспектом Энгельса.

Кусок трассы длиной около 5 км будет двухполосным.

Ранее стало известно, что работы на юго-востоке КАД, запланированные на 6-8 октября, перенесли из-за плохой погоды. Новые сроки для ограничений неизвестны. Для движения транспорта перекроют третью и четвертую полосу в районе развязки с Мурманским шоссе - как только погодные условия будут подходящими.