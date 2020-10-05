КАД снова частично перекрывают

На петербургской Кольцевой автодороге в районе транспортной развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Третья и четвёртая полосы будут недоступны водителям с 6 по 8 октября. Ограничения действуют одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД. На двух оставшихся полосах, по правилам, будет действовать ограничение скорости, о чем автомобилисты узнают из дорожных знаков, которые разместят рабочие.

Работы по устранению просадки земляного полотна будут вестись круглосуточно.