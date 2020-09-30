Российским автомобилистам придумали новый штраф

МВД РФ подготовило для автомобилистов нововведения. Так, за движение по парковочной разметке и езду на летней резине зимой придется заплатить штраф в 500 рублей, пишет "МК" со ссылкой на документ, который находится на стадии обсуждения.

Кроме того, штрафовать будут за установку нештатных ксеноновых ламп в фары, которые слепят встречных автомобилистов, и за отключение очистителя передней оптики.

При этом требования к тонировке смягчат. Теперь ветровое и боковые стекла должны будут пропускать не менее 70% света (сейчас 75%).

Предлагается ужесточить наказание за нетрезвую езду. За аварии со смертельным исходом, помимо лишения свободы, предлагается взимать штраф в размере до 3,5 млн руб.

Согласно планам, изменения вступят в законную силу с июня 2021 года.