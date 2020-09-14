На КАД анонсированы дорожные работы на вантовом мосту

В течение недели на вантовом мосту КАД будут перекрыты две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге будут устранять колеи, накатанные тяжелыми автомобилями. Перекроют третью и четвертую полосы, а по первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись 24 часа, дорожники будут трудиться посменно. Если погода испортится, сроки завершения ремонта могут перенести.