На КАД в районе Мурино ограничат движение

На Кольцевой автодороге в районе Мурино почти на две недели перекроют две полосы движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», часть дороги не будет работать с 11 по 22 сентября.

Что касается места дорожных работ, то их проведут в районе транспортной развязки на пересечении с дорогой Петербург - Матокса.

Третью и четвертую полосы движения закроют, там будут заменять лотки в разделительной полосе. Двигаться на участке можно будет со скоростью до 50 километров в час.

Между тем, с 1 сентября в Мурино открылись два новых съезда с внешней стороны КАД.