Очередное ограничение движения на КАД: у Рябовского шоссе не будут работать две полосы

В районе развязки КАД с Рябовским шоссе ограничивают движение. Там рабочие будут чинить деформационные швы на мосту через ручей Горелый.

Дорожники планируют работать на обоих направлениях участка трассы с 3 по 5 сентября.

Проехать по открытым полосам можно будет не быстрее 50 километров в час.

О точных ограничениях можно узнать на сайте дорожников или на временных знаках и табло, установленных непосредственно на кольцевой.

На юге КАД также ожидаются ограничения движения почти в течение двух недель.