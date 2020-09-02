Движение по двум улицам Петербурга ограничивают на несколько недель

С 3 сентября на Богатырском проспекте будут менять асфальт. Работы продлятся больше месяца.

Движение от Байконурской до Гаккелевской улицы будет ограничено. Некоторые перекрестки будут работать не как обычно.

Также до начала октября вводятся ограничения на движение по Соляному переулку на участке от Гангутской улицы до улицы Чайковского. Там будут работать над тротуарами, саму дорогу работы не затронут.

Дорожные работы продолжаются на юге КАД. Движение там ограничено до 17 сентября.