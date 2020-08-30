На Русановской улице образовались большие ямы

В Невском районе Петербурга на Русановской улице на дороге образовались глубокие ямы - до 30 см. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (ВКонтакте).

Пользователи отмечают, что последний раз дорогу ремонтировали в апреле. К августу старые ямы опять вскрылись и покрывают всю проезжую часть, наполняясь водой в дождливую погоду.

Капитальный ремонт дороги не делают, а только латают. Заплатки держатся не слишком долго, указывают жители.

Доставка продуктов отказывается заезжать на улицу, а такси просит дополнительную плату.