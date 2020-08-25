Сегодня ночью закроют движение на ЗСД

На Южном участке ЗСД с 22:00 25 августа до 6:00 26 августа будет закрыт заезд с Ленинского проспекта.

Также сегодня ночью будут ограничены для движения правая и левая полосы на заезде с Автомобильной улицы на ЗСД в сторону Благодатной улицы.

Перекрывать участки ЗСД будут вплоть до конца лета. Как сообщают дорожники, завтра ночью ограничения будут на центральном участке - от набережной Екатерингофки к набережной Макарова.

Северную часть начнут ремонтировать вечером 27 августа.

На сайте магистрали предлагаются различные варианты объезда и подробное расписание перекрытий.

Планируйте свои поездки заранее!