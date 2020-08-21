На кольцевой пробки: два ДТП с грузовиками

Пробка на КАД в пятницу днем растянулась на несколько километров. В районе Софийской улицы идут ремонтные работы, а также там произошли две аварии с участием большегрузных авто.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», одна авария произошла перед съездом на Софийскую, вторая немного раньше.

Официальной информации пока нет, как и данных о пострадавших или погибших.

Пробка тянется по двум полосам, кое-кто пытается объехать по обочине.

Накануне на КАД также были серьезные пробки: на юге внутреннего кольца трассы растянулся 10-километровый затор. Одновременно в пробках встали Народная и Ивановская улицы. На севере кольцевой, где ведутся дорожные работы, также было замедлено движение. Кроме того, там произошло ДТП.