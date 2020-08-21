Участок КАД закрывают утром в субботу

Дорожные рабочие перекроют движение по КАД - это участок с развязкой к Октябрьской набережной. Дорожники сообщили, что уже в 8 утра субботы дорога будет перекрыта.

Съезд из Санкт-Петербурга, с Октябрьской набережной на внешнее и на внутреннее кольцо КАД, не будет работать сутки.

Эта трасса ведет во Всеволожск и завод им. Свердлова.

Дорожники просят водителей быть внимательными и заранее обдумать вариант объезда.