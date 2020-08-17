Дептранс Москвы рассказал о проблемах с парковками с Петербурге

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ответил на волнующие петербуржцев вопросы после появления информации об объединенной системе оплаты парковок и проезда в городском транспорте.

По его словам, власти двух столиц действительно ведут обсуждение единой системы оплаты транспорта. Московские власти предлагают петербуржцам ту же схему, что успешно работает в столице. Кроме того, указал Ликсутов, такой шаг сэкономит Петербургу большую часть бюджета: разработки уже готовы и интеграция опробована и может пройти быстрее.

Заммэра указал, что петербуржцы уже пользуются системой оплаты парковок - просто в Москве. В базе зарегистрировано свыше 320 тыс. авто.

Что касается московских цен, значительно превышающих петербургские, то Смольный самостоятельно будет определять величину тарифа: использование системы не означает введение таких же цен, подчеркнул Ликсутов.

Отвечая на вопрос о неудобствах существующей в Петербурге системы, он указал "защищённый канал связи с МВД РФ" и негибкие настройки для оплаты.

В целом, объединение парковочных систем может упростить жизнь граждан, отметил Ликсутов.