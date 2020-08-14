Новые перекрытия на ЗСД на выходных

Проезд по Южному участку ЗСД в ночь в субботы на воскресенье на этих выходных будет частично закрыт.

Водители не смогут воспользоваться отрезком ЗСД в районе Благодатной улицы.

Для объезда водителям придется покинуть ЗСД и заехать на трассу после проезда участка.