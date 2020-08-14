На Гагаринской улице ограничивают движение на два месяца

С 15 августа на улицах Санкт-Петербурга вводится ряд новых ограничений движения транспорта. Как сообщает ГАТИ, до 15 октября на Гагаринской улице будут монтировать тротуары.

На два месяца будет ограничено движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста. Рабочик починят стены и займутся дорожным покрытием.

С 16 августа по 23 сентября движение транспорта по Демонстрационному проезду от Алтайской улицы до улицы Гастелло будет постепенно перекрываться, согласно графику работ.

С 17 августа по 30 сентября движение ограничат по Витебскому проспекту в Шушарах, где установят экраны от шума.