В Купчино гектар парка хотят "отрезать" под шоссе

Для строительства Южного шоссе рабочие могут "влезть" на территорию парка Интернационалистов и вырубить там гектар зелени. Жители расположенных рядом домов недовольны возможным уничтожением парка и близостью скоростной дороги, пишет EVO-RUS.COM.

Накануне прошла встреча главы транспортного госучреждения, курирующего этот проект, с недовольными жителями. К общему решению прийти не удалось. Строители предлагали сузить проезжую часть на метр. Однако все равно шоссе, по мнению владельцев недвижимости в этом районе, будет проходить слишком близко от окон.

Также жильцы настаивают на невозможности уничтожения зеленых насаждений.