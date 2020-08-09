Советы автомобилистам: как часто надо проверять машину

Эксперты рассказали о важности своевременной замены деталей автомобиля. Как пишет "РГ", замене подлежат топливный, воздушный, масляный, салонный и сажевый фильтры.

Реже всего нужно менять антифриз и тормозную жидкость - каждые 60 тыс. км. Свечи — каждые 20-30 тыс. км, а иридиевые аналоги – каждые 90-100 тыс. км.

Топливный фильтр эксперты советуют менять каждые 10-15 тыс. км пробега, однако у разных производителей показания пробега для замены топливного фильтра варьируются от 30 до 100 тыс. км.

Через каждые 10 тыс. км нужно менять воздушный и салонный фильтры. Моторное масло - один из наиболее распространенных "расходников". Его также меняют примерно на 10-15 тыс. км пробега, а проверку уровня масла нужно проводить минимум раз в месяц.

Чтобы не превышать межсервисные интервалы, лучше ориентироваться на сроки эксплуатации тех или иных "расходников" и компонентов систем автомобиля, которые рекомендуют сами производители.