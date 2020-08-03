В Петербурге начнут штрафовать за парковку на пешеходных дорожках и газонах

Штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей ждет водителей в Петербурге в случае парковки на газонах и пешеходных дорожках, а также проходах к зданиям. Соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании правительства Петербурга.

"[Предлагается запретить] перегораживать внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, проходы к зданию, входы в них, также запрет на размещение транспортных средств на газонах вне зависимости от статуса территории..." — перечислили в пресс-службе Смольного.

Юридические лица за перечисленные нарушения будут оштрафованы на сумму до полумиллиона рублей, должностные лица - на 40 тысяч.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что хаотичная парковка - проблема не только автомобилистов, но и города в целом. На данный момент, по словам главы ГАТИ Олега Зотова, штрафуют только водителей, паркующихся в парках, на детских и собачьих площадках.

Также в ЗакС внесена инициатива депутатов о штрафах за парковку у мусорных контейнеров.