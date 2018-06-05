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В GREENVALD Парк Скандинавия запустили форелевую рыбалку для детей

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© Фото: GREENVALD

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В начале июня в вербовочном парке также откроют самый длинный троллей в Ленобласти с пролетом через озеро и лес.

В GREENVALD Парк Скандинавия, который находится недалеко от Зеленогорска и Рощино, в летнем сезоне 2018 года появилось сразу несколько нововведений. Например, здесь запустили форелевую рыбалку для детей.

В начале июня в вербовочном парке также откроют самый длинный троллей в Ленобласти с пролетом через озеро и лес, длинна которого составит 800 метров.

Фото: GREENVALD
 

Позаботились и о гостях, которые следят за футболом, – в ресторане на время Чемпионата мира по футболу поставили большой телевизор. Кроме того, гости парка могут порадовать себя новым летним меню от шеф-повара.

Недавно в парке проходили съемки программы «День ангела» Пятым каналом, где рассказывалось об исполнении мечты Толика, мальчика из детского дома, о веревочном парке и стрельбе из арбалета. Программа выйдет в эфир в начале июня, предположительно восьмого числа.

GREENVALD Парк Скандинавия – это загородный комплекс, работающий уже третий год, расположенный недалеко от Петербурга в сосновом лесу вокруг сказочного озера. Парк состоит из разноплановых спортивных игровых аттракционов на любой вкус, специально созданных для идеального семейного и корпоративного отдыха.

В комплексе есть уютные коттеджи с видом и террасой на озеро, панорамный ресторан, 1,5 км веревочных трасс и пролет над озером, двеннадцатиметровый скалодром, арбалетный тир, форелевая и карповая рыбалка, баня, прокат лодок и велосипедов, бесплатные батуты, детские площадки и многое другое.

Фото: GREENVALD
 

В GREENVALD Парк Скандинавия можно организовать корпоратив, свадьбу, выпускной, банкет, тимбилдинг, день здоровья и мероприятия на любой вкус и бюджет. Возможен выбор как меню ресторана для небольших групп, так и банкета или фуршета до 150 человек.

Гостей ждет внимательное обслуживание, возможна организация выступлений артистов, фокусников, сопровождение диджея, ведущего, фотографа и видео оператора. По запросу зал ресторана и терраса могут быть дополнительно тематически декорированы одним из выбранных дизайнеров и флористов.

Программа для проведения корпоративов предполагает проведение различных спортивных состязаний: от прохождения веревочного парка, игр на ориентирование, стрельбы в лучно-арбалетном тире до спортивной рыбалки.
Фото: GREENVALD
 

Для свадеб в теплое время года предоставляется терраса – шатер до 150 человек в сосновом лесу с видом на озеро. Для желающих возможно проведение выездной регистрации, на банкете пробочный сбор не взимается, при заказе свадьбы от 200 тыс.  рублей – коттедж для молодоженов предоставляется в подарок.

В районе парка много достопримечательностей: музей Ялкала, Гора Высокая, Линдуловская роща, линия Маннергейма, Зеленогорск и залив (15 км), Репино, горнолыжные курорты Пухтолова гора (8 км), Коробицыно (44 км) и Игора (56 км).

От комплекса Парк Скандинавия до аэропорта Пулково составляет 79 км, до Петергофа – 82 км, Выборга – 83 км, Лаппеенранты – 140 км, Хельсинки - 330 км.

Коттеджи на территории парка

 

Утепленные гриль-домики с террасами спроектированы для семейных торжеств, а для корпоративов и свадеб есть веранда с шатром. Коттеджи рассчитаны на четырех человек с возможностью дозаселения еще двух человек на диван за дополнительную плату.

Каждый располагают просторной террасой с видом на озеро и оснащен мини-кухней с микроволновой печью, холодильником, чайником, посудой и столовыми приборами на 6 человек, средствами для мытья посуды. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, теплым полом и полотенцесушителем и электровытяжкой, что позволяет быстро просушить одежду в отдельном помещении после зимней прогулки или сильного дождя. Гостям бесплатно предоставляются туалетно-косметические принадлежности, постельное белье, полотенца (в т.ч. кухонное) и прочая утварь.
Фото: GREENVALD
 

В каждом коттедже есть удобства для проживания с детьми – детские горшки, скамейки, возможна установка манежа по предварительному заказу. Коттеджи оборудованы кабельным телевидением и регулируемыми электронагревателями. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории в 100 метрах от коттеджа.

Около коттеджей есть бесплатная гриль-зона с большим мангалом, столом и крытым павильоном, можно приобрести угли или дрова, розжиг, взять на прокат шампура.

Редакция «Санкт-Петербург.ру» лично протестировала необычный парк и смело может рекомендовать его читателям.

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