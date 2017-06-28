Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

Центральный парк имени Кирова

Самое популярное место в Петербурге, где можно покататься на лодке. В парке на Елагином острове имеется множество разнообразных кафе и детских площадок. У берега желающих поехать на водную экскурсию к Эрмитажу ожидает паром. Две лодочные станции предлагают лодки и катамараны.

Первая лодочная станция расположена недалеко от третьего Елагина моста, в непосредственной близости от кафе «Нота». Часы работы: 10:00 – 21:00 (выдача лодок до 20:00). Стоимость: прокат лодки – 300 рублей/час, залог - 2000 рублей.

Перекат с 1 по 10 минуту - 50 рублей; перекат с 11 по 20 минуту - 100 рублей; перекат с 21 по 30 минуту - 150 рублей; перекат с 31 по 40 минуту - 200 рублей; перекат с 41 по 50 минуту - 250 рублей; перекат с 51 по 60 минуту - 300 рублей. После закрытия станции штраф - 200 рублей за 15 минут.

Еще одна база проката водных велосипедов и лодок находится недалеко от первого Елагина моста (вход со стороны Площади Старого театра). Часы работы: 10:00 – 21:00 (выдача до 20:00). Прокат катамарана или лодки – 300 рублей/час, залог – 2000 рублей. Перекат – те же цифры и штрафы, что и на первой лодочной станции.

Московский парк Победы

Образец садово-паркового искусства, а также прекрасное место для отдыха и единения с природой. Здесь можно найти аттракционы, водный картинг, покататься на лодке или катамаране. Сам парк работает ежедневно и круглосуточно, а прокат лодок и катамаранов по будням с 12:00 до 22:00, по выходным – с 11:00 до 22:00.

Здесь, как и на Елагином острове, придется оставить залог – 1500 рублей, ни паспорта, ни студенческие билеты, ни какие-либо другие документы не принимаются. При этом можно оставить свой мобильный телефон, но это как повезет – на усмотрение работника проката.

Цены на прокат лодок и водных велосипедов идентичны Елагину острову – 300 рублей/час. Петербуржцы рекомендуют Московский парк Победы для катания на лодках, так как все пруды здесь очень удобно и красиво соединены каналами, таким образом можно проплыть по всей территории парка.

Фото: annaduda.ru

Южно-Приморский парк

История парка начинается в 1960 году. Во время празднования столетия Ленина в Красносельском районе началось создание новой площадки для отдыха. Сегодня здесь можно гулять среди зеленых деревьев, а также отдыхать у искусственных прудов и фонтана.

Находится парк по адресу: Петергофское шоссе, 27. Время работы проката: в будние дни 12:00 - 22:00, в выходные - 11:00 - 22.00. Стоимость: стандартные 300 рублей/час.

Приморский парк Победы

Парк большой, живописный, с маленьким водопадом и водоемом, где можно увидеть прекрасных лебедей. Есть прокат лодок и катамаранов. Кстати, с лодки лебедей и уток кормить удобнее, чем с суши. Более того, особенно понравившуюся птицу можно погладить, пока она будет кушать.

Зеленая зона находится на Крестовском острове, поэтому не уступает по полярности и количеству посетителей Елагину острову. Парк работает ежедневно и круглосуточно, прокат лодок и катамаранов в будни 12:00 - 22:00, в выходные - 11:00 - 22:00. Стоимость: стандартные 300 рублей/час.

Фото: annn-fire.blogspot.ru

Павловский парк

Лодочные станции расположены возле Площади гуляний и Павильона роз. Время работы проката – ежедневно с 11:00 до 20:00. В период белых ночей время работы продлевается на один час. Выдача лодок заканчивается за полчаса до закрытия.

Время работы лодочных станций может меняться в зависимости от погодных и иных условий, поэтому при планировании посещения рекомендуем связаться с администратором для уточнения информации: Лебедева Елена Васильевна, +7 (981) 754-57-56.

Стоимость проката лодок: 250 рублей за 30 минут, 350 рублей за один час. Лодки дают только под денежный залог в размере 1000 рублей.

Парк Екатерингоф

Неподалеку от станции метро «Нарвская» можно найти парк, который хорошо знаком как всем жителям окрестных домов, так и любителям исторических реконструкций - парк часто превращается в поле брани на фестивалях.

Если удалиться от главного входа, то вы наткнетесь на конную школу. Сможете понаблюдать за тренировками спортсменов, а при желании даже записаться на занятия.

Кроме всего прочего, здесь есть и лодочная станция. Найти ее очень просто, она расположена в самом сердце зеленой зоны. Цена стандартная: 300 рублей/час.