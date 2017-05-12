Топ-5 необычных современных фонтанов Петербурга

Петербург славится своими разнообразными фонтанами, сезон фонтанов в этом году официально стартовал 19 апреля. Первыми традиционно запустили четыре комплекса: на Манежной площади, в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки, а также фонтан «Шар» на Невском проспекте, 56.

В День Победы, 9 мая, «Водоканал» запустил самые большие фонтанные комплексы Петербурга – светомузыкальные фонтанные комплексы на Московском проспекте и на площади Ленина.

В Петергофе сезон фонтанов начался 29 апреля прямо в снегопад, однако ежегодный праздник фонтанов и открытия летнего сезона пройдет лишь 20 мая – начало в 13 часов. Будет костюмированное представление на Большом каскаде и шоу фонтанов: они будут бить разноцветными подсвеченными струями в такт знакомым всем классическим музыкальным произведениям.

Позже в рамках торжества по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен, а завершат открытие фонтанов фейерверк и пиротехническое шоу. Представление можно будет посмотреть уже без снега и ледяного ветра, главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что Северную столицу, наконец, ждет потепление – после 15 мая будет солнечно, а температура воздуха поднимется выше десяти градусов.

Многие фонтаны Петербурга построены еще в 17 и 18 веках и широко известны большинству жителей и гостей города, однако фонтаны продолжают появляться и по сей день – портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых необычных и «молодых» фонтанов города на Неве.

Фонтан «Мать и дитя»

Цветомузыкальный фонтан был открыт 11 июня 2016 года, накануне Дня России в мозаичном дворике ««Малой Академии искусств»), его автор – Владимир Лубенко. Фонтан радует свежестью всех прохожих ежедневно с 10 до 23 часов, в девять вечера включают оригинальную подтсветку.

Более того, по пятницам и суббота фонтан звучит различной музыкой: игру разноцветной воды можно созерцать как под шедевры композиторов-классиков, так и под аккомпанемент песен, написанных самим Владимиром Лубенко.

«Владимир Лубенко замыслил фонтан как символ радости материнства. Это очень символично, т.к. дитя очень схоже с Петербургом, которого Петр I благословил в первый путь в качестве столицы государства Российского во благо и величие России. А мать, как единая Россия, поддерживает его, придает силы и веру», - цитирует «Фонтанка.ру» Богдану Лубенко, художественного руководителя учреждения «Малая Академия искусств».

Место: набережная Фонтанки, 2

Дата открытия: 11 июня 2016 года

Фото: Instagram / @lilyabaruzdina

Фонтан «Морской конек»

В сентябре 2009 года открыли фонтан у здания администрации Приморского района, на улице Савушкина, 83. Большая квадратная чаша фонтана украшена скульптурой морского крылатого коня, работа отца и сына Каминкеров.

Конь изготовлен из различных видов местного гранита и выглядит весьма оригинально, потому что в его образе соединились тотемные животные трех народностей. Струи воды бьют к центру композиции.

В допетровское время здесь пролегал знаменитый «путь из варяг в греки», и тема композиции фонтанной скульптуры навеяна той эпохой. Конь был священным животным для славян, рыба особо почиталась викингами, а утка была тотемной для финнов. Три стихии, трое животных, неотесанные гранитные камни - все это создает особенную атмосферу.

Место: улица Савушкина, 83

Дата открытия: сентябрь 2009 года

Фото: etovidel.net

Фонтан «Мы»

Открытие фонтана было приурочено к 110-летнему юбилею Политехнического университета имени Петра Великого. Фонтан расположен в Политехническом парке возле университетского Покровского храма.

Фонтан был создан на основе студенческого проекта, который стал лучшим в рамках конкурса на лучший проект фонтана у здания университета. Подобный конкурс состоялся впервые, и участие в нем принимали студенты механико-машиностроительного факультета.

Лучшей работой был признан проект студентки III курса Валентины Шалыгиной, который предусматривал создание целого архитектурно-фонтанного ансамбля, включающего в себя не только сам фонтан, но благоустройство территории вокруг него.

Фонтан выполнен в виде гранитной чаши, которую украшают семь стальных фигурок, олицетворяющих студентов и различные настроения. На 66 форсунках, из которых бьет вода, нанесены имена всех студентов, подавших свои разработки на конкурс.

Место: Политехническая улица, 29

Дата открытия: 29 сентября 2009 года

Фото: kudainfo.ru

Фонтан «Солнце» («Одуванчик»)

Это фантастическое сооружение в сквере у СК «Юбилейный» представляет собой огромную чашу диаметром девять метров. Чаша облицована гранитом, в ее центре размещена водяная сфера, по системе одуванчика - ее диаметр равен 2,5 метра. Фонтан соорудили специалисты ООО «Ялта».

Все сооружение символизирует солнце, которого так не хватает в Петербурге. В коллекторе фонтана имеется около 20 отверстий, через которые и вырывается вода. На конце каждой трубки сооружена пенная насадка, за счет чего нижний ярус сооружения бурлит воду и превращает ее в пенное образование.

Подсветку обеспечивают 46 светильников, в каждом имеются по три галогенных маячка. Лампочки включаются по специально разработанному порядку, подсвечивая фонтан, синим, красным и зеленым цветами. Как только наступает темное время суток, лампочки включаются автоматически.

Место: проспект Добролюбова

Дата открытия: 2004 год

Фото: yalta-spb.com

Фонтан «Лебединое озеро»

Фонтан стал даром Петербургу от Франции к 300-летию Центра обучения молодежи профессиям обработки камня при Национальном Союзе индустрии карьеров и строительных материалов Франции - CFA UNICEM.

Представляет собой оригинальную композицию: с одной стороны - девять цилиндрических гранитных столбов различной высоты (они выполнены из гранита трех пород: черного, белого и серого), с другой стороны – девять фонтанных струй различной высоты.

Композиция символизирует два лебединых крыла. Между крыльями располагается бело-сине-красная подсветка, напоминающая о национальных флагах России и Франции и символизирующая отношения дружбы и сотрудничества, традиционно существующие между нашими государствами.

Место: на углу Каменноостровского проспекта и Малой Посадской улицы

Дата открытия: 19 августа 2003 года

Фото: kudainfo.ru