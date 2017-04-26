Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

Думская улица

Главная улица ночной жизни Петербурга. На относительно небольшом пространстве находится больше десятка всевозможных баров и клубов. Думская простирается от Невского проспекта до улицы Ломоносова. До середины XVIII века Думская называлась Гостиной, так как рядом находится Гостиный двор. Затем купеческая гильдия создала Городскую думу - орган городского самоуправления - здание для которой возвели на Гостиной.

Дума разделила улицу на две части: Думскую улицу и Перинную линию. В начале XXI века улица Ломоносова и Думская стали местом активной и разнообразной клубной жизни. На четной стороне Думской, в бывших «Перинных рядах», находятся гламурные клубы с блесками и самбукой. Нечетная сторона - недорогие клубы и бары, вход здесь чаще всего бесплатный, а напитки относительно дешевые.

Улица Рубинштейна

Главная ресторанная улица в Петербурге, а возможно, и в России. По данным The Village, несмотря на то, что она занимает меньше километра, на ней расположено сорок домов и более пятидесяти кафе, баров и ресторанов на любой вкус. Рубинштейна уже стала самостоятельным брендом и мемом одновременно.

Именно сюда пытается довезти пассажиров таксист из популярнейшего клипа группы «Ленинград», окончательно закрепившего главную туристическую специализацию Петербурга. За последние два года улица достигла пределов насыщения, свободных для новых заведений мест почти не осталось.

На улице в разное время жили писатели Александр Куприн, Сергей Довлатов и Аркадий Аверченко, князья Михаил Андроников и Сергей Александрович Романов, поэтесса Ольга Берггольц, писательница Лидия Чуковская и физик Матвей Бронштейн. Здесь же знаменитый дом «Слеза социализма», бывший Ленинградский рок-клуб и многое другое.

Фото: mymoleskine.ru

Легендарные пышечные в Петербурге

Пышки любят и едят в Северной столице уже более полувека, они стали одним из символов города. Мягкие колечки в золотистой хрустящей корочке посыпаны сахарной пудрой. Их нужно есть горячими: если пышки остынут, пропадет вся их нежность и воздушность. К пышкам традиционно полагается стакан кофе с молоком или лимонад.

Пышки называют «советским фастфудом» и едят только стоя, такова классика жанра. В первую очередь поесть пышки водят на Большую Конюшенную - вывеска на двери гласит, что пышечная существует с 1958 года, о других пышечных можно прочесть в специальной подборке «Санкт-Петербург.ру». Необходимо учитывать, что в пышечных почти всегда большие очереди желающих попробовать знаменитое лакомство.

Рестораны с видами на крыши Петербурга

Чтобы увидеть Северную столицу по-новому, достаточно подняться всего на несколько этажей. С высоты привычные улицы и площади кажутся еще прекраснее, сливаясь воедино в неповторимом архитектурном ансамбле. Главной визитной карточкой является видовой ресторан Terrassa от известного ресторанного холдинга Ginza Project, он расположен на крыше одного из самых высоких зданий в центре города.

Оттуда открывается вид на одну из главных достопримечательностей Петербурга - Казанский собор, а также на Невский проспект. Ресторан уникален своей захватывающей дух открытой террасой площадью 350 кв. метров и может принять 400 гостей. В зимнее время года террасу покрывают льдом, и там можно кататься на коньках.

Рестораны петербургских знаменитостей

Главным местом, притягивающим туристов, является «КоКоКо», принадлежащий Сергею и Матильде Шнуровым. «Ресторан новой русской кухни» – именно так позиционирует себя место. В основе проекта - идея переосмысления традиций национальной русской кухни. За обедом или ужином зачастую можно встретить самих хозяев заведения.

Для своих блюд шеф-повар Игорь Гришечкин берет натуральные местные сезонные продукты от фермеров из Ленобласти, перерабатывая исконно русские рецепты в духе современности. В «КоКоКо» также делают разные интересные настойки - пряную, клюквенную, имбирную, грушевую, а также хреновуху. О других ресторанах и клубах знаменитостей Петербурга, можно прочесть в специальной подборке «Санкт-Петербург.ру».

Фото: bloknot.ru / elle.ru

Места, где можно послушать настоящий блюз и джаз

Столицей джаза в России считается город на Неве - именно здесь появился первый в СССР джазовый клуб. В Петербурге очень часто проводятся различные джазовые фестивали как на открытом воздухе, так и в различных кафе. Если же во время посещения Северной столицы таковых не нашлось, то смело можете идти в главный джазовый бар города - The Hat, каждый вечер здесь проходят живые джем-сессии.

Прежде всего, он примечателен своим владельцем - его основал известный музыкант, участник группы Billy’s Band Билли Новик. Концепция бара – атмосферная эстетика Америки шестидесятых, навеянная произведениями Керуака, Берроуза и Буковски. Никаких афиш или объявлений о грядущем репертуаре не существует в природе, но в одном вы можете быть уверены – музыканты обязательно будут играть джаз.

Вход в бар бесплатный. Из еды в меню классические американские сэндвичи, основной упор сделан на крепкий алкоголь. О других «джазовых» местах Петербурга можно прочесть в специальной подборке «Санкт-Петербург.ру».

Поменять шаурму на питерскую шаверму

Найти лучшие места, где готовят шаверму, несложно, для этого создано специальное мобильное приложение «Где Шаверма», оно доступно для скачиваний в AppStore и GooglePlay. Если вы еще не выбрали любимое место в Петербурге, где готовят шаверму, смело скачивайте эту программу на свой смартфон. Мобильный гид подскажет несколько мест, где это блюдо обязательно стоит попробовать. Вы узнаете адреса заведений, режим работы, цены и ознакомитесь с отзывами.

Фото: hatgroup.ru