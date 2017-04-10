Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

Land Rover Experience в Гатчине

Внедорожный полигон, который поможет совершить увлекательное путешествие в мир автомобилей. Трассы полигона проложены в живописной местности неподалеку от Петербурга и оборудованы всевозможными видами внедорожных препятствий.

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Занятия проводят квалифицированные инструкторы, прошедшие сертификацию в международном центре вождения Land Rover. Предложенные курсы абсолютно безопасны, однако при этом спланированы так, что и водитель, и автомобиль порой действуют на пределе своих возможностей.

Курсы внедорожного вождения Land Rover Experience также подойдут для обучения небольших групп или организации досуга, включая корпоративные мотивационные мероприятия. Здесь могут предложить специальные программы, разработанные с учетом пожеланий клиента и предусматривающие аренду переговорных комнат, а также услуги местных гостиниц.

Официальный сайт

Где: Гатчинский район, д. Большие Колпаны

Когда: ежедневно, с 10 до 19 часов

Стоимость: уточняйте по телефону «горячей линии»: 8 (800) 77-00-82

Фото: Ольга Головина / «Санкт-Петербург.ру»

Вождение спортивного кроссового байка

Один из наиболее интереснейших типов спорта, связывающий в себе темп, экстрим и дух соперничества называется мотокросс. Мотодром «Экстрим-клаб» предлагает вождение байка с рекомендациями и подсказками опытного наставника в оснащенной местности.

«Для обучения мотокроссом необходимо быть готовым к физическим нагрузкам, тело прибывает в напряжении, быть бесстрашным, точно взаимодействовать при управлении и выносливость», - говорится на сайте клуба.

Несмотря на такую планку, он доступен и в качестве развлечения, для непрофессионалов. Побывать на месте мотогонщика может любой человек, имеющий огромное желание на пути к цели. Помимо аренды кроссовых мотоциклов, при необходимости предоставляется обучающий курс специалистом-профессионалом.

Официальный сайт

Где: проспект Тореза, 71А

Когда: на ваш выбор

Стоимость: уточняйте по телефону 8 (812) 716-13-78

Фото: Даниэла Паниковская / vk.com/mototrekspb

Катание на квадроциклах

Захватывающее развлечение для любителей скорости и адреналина. Мощный двигатель и высокая устойчивость позволяют компактному мотовнедорожнику легко преодолевать крутые склоны, топкие болота и даже древесные завалы.

В программу поездки по живописным окрестностям Петербурга входит обязательный инструктаж, во время которого вы изучите секреты правильного управления квадроциклом в экстремальных дорожных условиях. Во время поездки в целях безопасности вас будет сопровождать инструктор.

Защитное оборудование (шлем, перчатки, обмундирование) выдается бесплатно. К управлению квадроциклом допускаются лица старше 18 лет. Дети и подростки могут принимать участие в мотопутешествии только в качестве пассажиров.

Официальный сайт

Где: на ваш выбор

Когда: на ваш выбор

Сколько: 1500-3500 рублей

Фото: redcroc.ru

Промчаться по лесам Ленобласти на багги

На базе отдыха и экотуризма «Зубровник» можно прокатиться с ветерком на багги, квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Каждому гостю обещают интересные маршруты, незабываемые впечатления и настоящий адреналин от скорости.

Более того, после поездки гонщиков ожидает много всего интересного, например, встреча с зубрами. Взрослые могут сыграть в пейнтбол, пострелять в тире и прокатиться на лошади. Детей ожидают прыжки на батуте, поездка на пони и веревочный городок.

Здесь же можно вкусно пообедать или поужинать в уютном ресторанчике, а также посетить ферму. Вход в сам парк - бесплатный, все развлечения - платные.

Официальная страница «ВКонтакте»

Где: Токсово, пос. Рапполово

Когда: ежедневно с 10 до 19 часов

Стоимость: уточняйте по телефону 8 (981) 733-88-36

Фото: x-ameleon.ru

Картинг на Краснопутиловской

Для тех, кто жаждет скорости, но пока не готов ни к багги, ни к мотоциклам, ни к автомобильной трассе с препятствиями, приглашают в Картинг-Центр в закрытом помещении, что создает дополнительное удобство – сюда можно прийти в любую погоду и летом и зимой.

К вашим услугам вся необходимая экипировка (шлемы и перчатки, комбинезоны и подшлемники), точный компьютерный хронометраж и быстрые машины. Если у вас есть повод повеселиться, здесь можно устроить взрослый или детский день рождения, корпоратив или просто дружескую встречу.

Официальный сайт

Где: Краснопутиловская улица, 69

Когда: по будням с 15 часов до часу ночи, в субботу с 12 часов до часу ночи, в воскресенье с 12 до нуля часов

Стоимость: от 400 до 650 рублей за 10-15 минут, действуют скидки для постоянных посетителей, по будням проходит акция «счастливые часы» - до 19 часов каждые 10 минут обойдутся в 250 рублей

Фото: vk.com/kartingcentre