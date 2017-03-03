Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

Два десятка ярких весенних блюд от «Географии»

Сет из четырех мини-брускетт, обжаренных на гриле, с разными начинками (печеными овощами с соусом песто, хумусом и грибами) и карпачо из свеклы - идеальные отправные точки для постной трапезы. Смелое сочетание нежного тофу в кисло-сладком медовом миксе в сочетании c обжаренным картофелем и азиатской заправкой порадует насыщенным ярким вкусом.

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Великий пост: испытание души и тела

Легкий салат из ароматных свежих овощей с полбой, диетическим и крайне полезным злаком, который богат микро- и макроэлементами, - именно то, что нужно в начале весны, чтобы восполнить запас энергии и витаминов. Во время поста ролл с тофу, маринованным с песто, нежным баклажаном и печеным болгарским перцем завернут в хрустящий лаваш, а морковные котлеты будут подавать с ароматным луковым мармеладом и кленовым соусом.

Хит специального меню «Географии» - «Бургер с фалафелем, краснокочанной капустой и маринованным огурцом» является аппетитным опровержением мнения, что постная пища непременно обязана быть пресной, а уйти с «легким чувством голода» точно не удастся. Кроме того, в этом сезоне появилось три постных супа: с лесными грибами и перловкой, пряный азиатский суп Фо с рисовой лапшой и свежими овощами, крем-суп из спелых томатов с ломтиками чиабатты.

Официальный сайт

Где: ресторан «География» - улица Рубинштейна, 5

Когда: с воскресенья по четверг с 12 до 23 часов, в пятницу и субботу с 12 до 4 часов утра

Стоимость: средний чек 1000 рублей

Фото: vk.com/geo_rest

Необычный пост в мясном ресторане Meat Head

Великий пост - время покаяния и духовного очищения. Время делать добрые дела и, конечно, заботиться о ближних. В Meat Head позаботились о гостях, которые ежегодно на 40 дней отказываются даже от таких мясных деликатесов, которые можно отведать в мясном ресторане на Конюшенной. Постное предложение от шеф-повара продумано с соблюдением всех православных канонов.

Рекомендуют попробовать нежнейший суп-пюре из сельдерея с яблочным чатни, салат из томленой в печи тыквы с сыром тофу, а на десерт - кокосовую тапиоку со спелым манго и яблоком. Для любителей классических блюд в меню найдется оливье с солеными опятами, заправленный ароматным маслом, румяный картофель, обжаренный с вишенками, и запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом.

Официальный сайт

Где: Конюшенная площадь, 2, литера Д

Когда: воскресенье-среда с 12:00 до 23:00, четверг-суббота и праздничные дни с 12:00 до 01:00

Стоимость: средний чек 1500 рублей

Фото: vk.com/meatheadspb

Весна в ресторане «Баклажан»

Весна горазда на сюрпризы: порадовала рекордно теплым первым днем и солнцем. В ресторане решили не отставать и приготовили постное меню, в котором выразили всю любовь к гостям.

Свежие ароматные овощи в постных блюдах буквально кричат: «Весна пришла!». Салат с киноа и тыквой и «Греческий» с маринованным тофу подойдут для легкого перекуса, а квари по-аджарски с грибным соусом и хинкали с картофелем удивят даже самых капризных гурманов. «Баклажан» ждет гостей круглые сутки - можно прийти за порцией весны в любое время.

Официальный сайт

Где: Полюстровский проспект, 84А

Когда: с 10 утра до последнего посетителя

Стоимость: средний чек 1300 рублей

Фото: vk.com/baklazhan

«Литературное Кафе» угощает стейками из грибов и капусты

С 27 февраля по 15 апреля для гостей, соблюдающих Великий пост, ресторан «Литературное Кафе» приготовил новое сезонное меню от шеф-повара. Постное меню разнообразно и питательно, в его основе - свежие, отварные, запеченные и обжаренные овощи, орехи, грибы, ягоды, цельные крупы и ароматные специи. Гости смогут попробовать грибной стейк с пюре из жареного картофеля с луково-трюфельным соусом, стейк из красной капусты с ореховым соусом, постные щи и другие блюда.

Официальный сайт

Где: Невский проспект, 18

Когда: воскресенье-четверг с 11.00 до 23.00, пятница-суббота с 11.00 до 01.00

Стоимость: средний чек 2000 рублей

Фото: vk.com/safewine

Малиновый суп в ресторане Capuletti

Новое меню в ресторане Capuletti обрадует не только людей, соблюдающих пост, но и тех, кто решил привести себя в порядок после масленичной недели. На выбор представлены изысканные горячие блюда: запеченные овощи в ароматной панировке, ризотто с нежным соусом песто и пикантными оливками.

Также представлен широкий выбор сытных супов и вкуснейших салатов. Ну и куда же без сладкого? Даже в пост можно позволить себе витаминный карпаччо из ананаса с яблочным сорбетом или легкий малиновый суп с освежающим лимонным сорбетом.

Официальный сайт

Где: Большой проспект П. С., 74

Когда: с 8 утра до последнего гостя

Стоимость: средний чек 1500 рублей

Фото: vk.com/capuletti