Как призвать «халяву»: верные приметы петербургского студента

Сегодня, 25 января, отмечается главный праздник российского студенчества - Татьянин день. Его история неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени М. В. Ломоносова.

Изначально эта дата отмечалась только в столице как день основания МГУ - именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери, с тех пор Татьянин день стал университетским днем.

День студента праздновался и в царской России, и в советское время, после революции официальный президентский указ о праздновании Дня студента был подписан лишь в 2005 году.

В этот день студенты Северной столицы также устраивают масштабные гулянья и загадывают желания, главными из которых из года в год, само собой, остаются «сдать сессию» и «получить диплом». В городе на Неве множество необычных мест, где сбываются мечты, однако особенной популярностью у студентов пользуются именно памятники - «Санкт-Петербург.ру» собрал пять самых верных помощников петербургского студента.

Памятник студенту на Политехнической, 27

Он был установлен 24 апреля 2010 года, идея памятника принадлежит декану механико-машиностроительного факультета Михаилу Радкевичу. Четыре года он провел в архивах, чтобы точно воспроизвести мундир, фуражку и шинель студентов начала ХХ века. Затем к работе над проектом подключились студенты, будущие промышленные дизайнеры, а на завершающем этапе работала над эскизом монумента Эвелина Соколова, профессиональный скульптор.

Бронзовый памятник был отлит на заводе «Монументскульптура» и воздвигнут возле фонтана «Мы». В итоге получился интеллигентного вида юноша, молча и сосредоточенно смотрящий перед собой, мечта любого преподавателя. В студенческой среде уже возникла целая иерархия предсессионных церемоний, связанных с этим памятником.

Например, для успешной сдачи зачета нужно просто посидеть рядом с памятником, набираясь у него умения слушать. Для сдачи экзамена нужно выполнить ритуалы посложнее: чтобы сдать экзамен на «отлично», надо перепрыгнуть через ноги монумента, для получения оценки «хорошо» необходимо почистить бронзовую обувь носовым платком, а для «удовлетворительно» можно просто подержаться за книгу Вечного Студента.

Фото: etovidel.net

Памятник обобщенному образу студента СПбГУ - «Крылатый гений»

Памятник студенту на Политехнической - пусть и самый популярный, однако все же не первый подобный монумент в Петербурге. За три года до его установки, 26 февраля 2007, перед зданием Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета также был установлен памятник обобщенному образу студента.

Идея создания памятника «Универсанту» и проведение кампании по его установке принадлежат Культурному фонду «Знаменитые универсанты СПбГУ». Памятник «Универсанту» представляет собой аллегорическую бронзовую фигуру летящего крылатого Гения с факелом знаний и лавровым венком.

Согласно античной мифологии Гений - покровитель смелых, выдающихся, передовых и неординарных личностей, а именно такими и являются выпускники Санкт-Петербургского университета. Воспаряющая фигура Гения опирается на стилизованную колонну из бронзы, символизирующую незыблемость знаний, служащую фундаментом и основой любых достижений.

Высоко поднятый факел в одной руке - символ знания, освещающего путь человечеству. Лавровый венок в другой - награда первенствующему на пути познания. Летящая фигура олицетворяет собой неудержимый полет мысли и гения человечества. У студентов уже родился миф, что для удачной сдачи экзаменов перед их началом нужно обязательно потереть бронзовую пятку «Крылатого гения».

Фото: my-uni.ru

Бегемотиха Тоня на филфаке СПбГУ

Это одна из самых необычных скульптур, исполняющих желания студентов, находится она в знаменитом дворе филологического факультета СПбГУ, который усеян всевозможными памятниками. Тоню можно найти на крыльце у входа в один из кабинетов – это небольшой памятник 35 сантиметров в длину и 20 в ширину.

У бегемотихи есть даже своя романтичная легенда - в XVIII веке В Петербурге жила пара влюбленных, но отец девушки собрался выдать ее замуж за богатого генерала и наотрез отказался признавать избранника дочери. Тогда влюбленная барышня встретилась с молодым человеком на набережной, попрощалась с ним и бросилась в воду, а юноша последовал за ней.

В это время по Неве плыла бегемотиха, юноша с девушкой схватились за ее уши и благополучно спаслись, а позднее поженились. Бронзовый памятник Тоне был установлен 14 октября 2005 года по инициативе декана факультета Сергея Богданова.

Имя бегемотихе дали уже студенты, распространившие слух о сверхъестественных способностях Тони. Будущие филологи уверены, что девушке, мечтающей обрести счастье семейной жизни, надо подержаться за правое ухо бегемотихи, а юноше – левое. К тому же Тоня считается покровительницей студентов. Чтобы успешно сдать сессию, надо просто погладить животное по спине.

Фото: turistclub.tomsk.ru

Грифоны на Банковском мосту

Величественные фигуры крылатых львов установлены на мосту через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) в 1826 году. Отлил их из чугуна скульптор Павел Петрович Соколов. Уже тогда грифонам придавали символическое значение хранителей сокровищ, так как рядом располагался Ассигнационный банк, а сейчас считается, что они исполняют желания и приносят богатства.

Чтобы получить помощь от грифона, нужно совершить специальный ритуал: погладить зверя по золоченому крылу и положить монетку рядом с передней лапой. Если это не принесет богатства, то необходимо поцеловать стажа золота чуть выше основания хвоста и потереть то бедро льва, которое расположено ближе к Казанскому собору, а потом обязательно заплатить, положив монетку.

Согласно легендам, грифоны с Банковского моста способны исполнить и другие, не связанные с богатством желания, однако для этого придется забраться на постамент и, засунув руку в львиную пасть, попросить о помощи. Более того, студенты нашли еще один надежный способ – они кидают в грифона не только монеты, но и записки со своими желаниями.

В середине января 2017 года грифоны впервые за 200 лет покинули Банковский мост – и скульптуры, и мост требует реставрации. Во время демонтажа в лапе одного из грифонов нашли настоящий клад - советские, российские и иностранные металлические монеты, которые пролежали в лапе десятки лет.

Кроме того, внутри крылатого льва были найдены записки с желаниями и тайными посланиями. Историки не исключают, что при более внимательном изучении «письма из прошлого» могут подарить исследователям Петербурга несколько интересных историй и размещены в музеях.

Автора одной из записок, найденных в грифонах, удалось сразу же найти, девушка рассказала, что многое из ее пожеланий сбылось. Студентка, просившая крылатых львов о «работе по специальности в суде» и «финансовом успехе», работает юристом и считает, что карьера складывается хорошо. Единственное, чего пока не удалось достичь, - это прописка в Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org / gov.spb.ru

Чижик-Пыжик рядом с первым Инженерным мостом через Фонтанку

Детская песенка-дразнилка «Чижик-Пыжик, где ты был?» оказалась настолько популярной, что ее герою в 1994 году поставили памятник, автором которого является грузинский художник Резо Габриадзе.

Любопытно, что «чижиками» в XIX веке дразнили воспитанников училища правоведения, расположенного в доме номер 6 на набережной Фонтанки, а неподалеку находился известный в городе трактир, куда тайком заглядывали учащиеся старших классов.

Скульптура Чижика-Пыжика - один из самых маленьких памятников в мире, ее высота всего 11 сантиметров. Несмотря на крохотные размеры, бронзовая птичка пользуется большой популярностью не только у студентов, но и туристов.

Для исполнения желания необходимо бросить на постамент денежку так, чтобы она удержалась на площадке. С момента установки памятник воровали семь раз, сейчас фигурку так закрепили на постаменте, что утащить ее можно только вместе с частью набережной.

Фото: gurzuf.ru