Топ-10 новогодних квестов Петербурга со сказочной атмосферой

Квест в реальности «Геракл и Аргонавты против Цезаря: захват сокровищницы»
Атмосферный квест, участники которого перевоплотятся в древнегреческих героев. Согласно легенде, им - Гераклу и Аргонавтам - позволили на время спуститься с Олимпа для того, чтобы возвратить похищенные Цезарем сокровища, и главное - легендарное Золотое руно.
Облачившись в доспехи античных воинов или туники богинь, участники отправятся в сокровищницу, которую охраняют четыре стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Духи стихий подготовили для героев тематические загадки и испытания, которые удивят даже опытных игроков, так как не совсем похожи на стандартные задания в квестах.
Чтобы победить Цезаря и добыть артефакты, нужно просто проявить смекалку и ловкость, проникнуться игрой, понять ее своеобразную логику. В квесте может принять участие команда от двух до семи человек старше восьми лет, длительность квеста – 64 минуты.
Базовая стоимость сеанса рассчитана на группу из двух человек. На дополнительных игроков действует доплата от 300 до 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени суток.
Где: Загородный проспект, 42А
Когда: с 3 по 16 января с 10 до 22 часов
Стоимость: 2000-2900 рублей за команду из двух человек плюс доплата за дополнительных игроков
Фото: unlost.ru
Квест в реальности «Джуманджи»
Фантастический фильм «Джуманджи» уже обрел статус киноклассики, а оттого еще интереснее очутиться внутри этого блокбастера. Ваша жизнь текла по привычному руслу, пока загадочный звук тамтамов не заманил вас на старый чердак.
Волей-неволей вы оказываетесь втянуты в игру, участников которой ждут пугающие звуки, причудливые существа и невероятные открытия. Бросайте кубики - игра уже ждет! Как и в кинематографическом первоисточнике, квест «Джуманджи» строится вокруг игрового поля, где от ходов зависит не только результат игры, но и будущее ее героев.
Каждый уголок игрового пространства превращен в джунгли: участникам квеста придется играть на маракасах, встретиться со змеями и разгадать немало механических загадок. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.
Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2
Когда: с 3 по 16 января с 12:15 до 22:15
Стоимость: 2000-3500 за команду
Фото: spb.truexit.ru
Квест в реальности «Иван Васильевич меняет профессию»
Вы сможете почувствовать себя героем доброй советской комедии Леонида Гайдая,однако теперь вы не просто зритель, а полноправный участник событий: примерьте «царские шмотки», выслушайте историю соседа про импортный магнитофон (две штуки) и погрустите под песню Высоцкого.
Пока наслаждаетесь атмосферой любимого кино, помните: только от ваших действий зависит, отправит ли изобретатель Шурик царя Ивана Васильевича обратно в прошлое и удастся ли вернуть Милославского в наше время. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.
Где: Биржевой переулок, 4
Когда: круглосуточно каждые два часа с 3 по 15 января
Сколько: 3000-3600 за команду
Фото: lifequest.city
Квест в реальности «Хогвартс»
Каждый фанат саги о Гарри Поттере мечтал оказаться в магическом пространстве «Хогвартса», где юные волшебники постигают азы мастерства. Здесь никогда не бывает скучно, а внушающий ужас Тот-Кого-Нельзя-Называть вынашивает планы мести.
Именно в такой момент вам и предстоит попасть в зачарованный мир. Крик в коридоре, загадочная записка «Я вернулся» - самое время пуститься в приключения и спасти «Хогвартс» от происков злых сил.
Даже если вы не смотрели фильмов о Гарри Поттере, квест на его основе не оставит вас равнодушным. Стоит надеть плащ и взять в руку волшебную палочку, как вы переноситесь в мир сказочных тайн, позитивных эмоций и увлекательных головоломок, решить которые поможет лишь коллективный мозговой штурм. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек, длительность квеста – 60 минут.
Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2
Когда: с 3 по 16 января с 11:30 до 21:30
Стоимость: 2000-3500 за команду
Фото: spb.truexit.ru
Квест в реальности «Дом Хоббита»
Жилище хоббита - мечта любого домоседа. Здесь тепло и уютно, здесь всегда вкусно пахнет, на плите готовится очередное аппетитное блюдо, в очаге потрескивают дрова, половицы скрипят, кресло-качалка манит своими неторопливыми движениями, приятный полумрак окутывает комнаты...
Стоп! А что, если в этом домике можно не только вкусно поесть и поспать? Что, если где-то здесь хитрец Бильбо Бэггинс спрятал кое-что ценное, добытое им во время опасной экспедиции с гномами?
Через час старичок вернется домой и пиши пропало. Всего 60 минут есть у участников квеста на то, чтобы сориентироваться в помещениях уютного домика и решить, где хоббит припрятал свои сокровища. В квесте может принять участие команда от двух до четырех человек.
Где: Гражданский проспект, 100
Когда: с 3 по 15 января с 12:40 до 22:40
Стоимость: 2450-4000 рублей за команду
Фото: real-quest.ru
Квест в реальности «Алиса»
Если мечтаете оказаться на месте героини известной сказки Льюиса Кэрролла и попасть в волшебную Страну чудес, тогда этот квест - для вас. Участники игры окажутся в необычном пространстве, в котором время предпочитает не следовать общепринятым законам.
Все вокруг стремительно изменяется, погружая вас в водоворот фантастических событий. Выпейте чай с Безумным Шляпником, выясните, кто похитил время, и запустите механизм, который позволит вам вернуться в реальный мир. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек, длительность квеста – 60 минут.
Где: Невский проспект, 61
Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:30 до 00:30, с 9 по 13 января с 11 до 21:30
Стоимость: 2000-3500 рублей за команду
Фото: lostroom.me
Квест в реальности «Школа волшебников»
Многие мечтают поступить в школу магии и волшебства, выпускники которой считаются самыми сильными чародеями. Но так ли просто это сделать? Всего один час есть у вас на то, чтобы пройти распределение по факультетам и найти свой, научиться пользоваться волшебной палочкой и разбираться в заклятиях.
После этого еще необходимо сдать экзамены, доказать комиссии, что вы обладаете сверхъестественными способностями, и выполнить главное задание - создать настоящий философский камень. Задача непростая, и справится с ней только настоящий чародей. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.
Где: улица Садовая, 11, 2 этаж
Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:45 до 00:45, с 9 по 13 января с 11:15 до 21:45
Стоимость: 2000-3500 рублей за команду
Фото: lostroom.me
Квест в реальности «Волшебная лампа Аладдина»
Сказки «Тысячи и одной ночи» околдовали десятки поколений читателей и стали основой для множества адаптаций. Квест «Волшебная лампа Аладдина» позволяет его участникам очутиться внутри воображаемого пространства и пройти путем одного из самых популярных героев всех времен.
Облачайтесь в яркие костюмы жителей сказочного Востока - и вперед, в пещеру чудес, навстречу приключениям! Участников квеста ждут несколько помещений, отделанных натуральным камнем и живописными росписями, продуманный до мелочей антураж, а также довольно сложные и нетривиальные задачи на логику и внимательность.
Заповедные уголки хранят свои магические тайны, и только вы можете выведать их. Наградой отважным искателям послужит открытие собственного седьмого чувства. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.
Где: набережная реки Фонтанки, 26
Когда: с 3 по 16 января с 10 часов утра до часу ночи
Стоимость: от 2400 до 3800 рублей за команду
Фото: 7sensorica.ru
Квест в реальности «Заклятие темной печати»
Хогвартс постигла очередная беда - на двери знаменитой школы волшебников силы тьмы наложили печать заклятия. Никто не может проникнуть внутрь, но это не самая плохая новость - если заклятие не снять в течение часа, Хогвартс и все его обитатели навеки окаменеют.
Ощутите в себе силу Гарри Поттера, проявите отвагу и смекалку, вспомните самые сильные заклинания, дайте отпор Волан-де-Морту и спасите любимую школу и ее обитателей от гибели. Чтобы снять наложенную Сами-Знаете-Кем печать, понадобится использовать сложнейший уровень волшебства. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше десяти лет, длительность квеста – 60 минут.
Где: Набережная реки Мойки, 112
Когда: с 3 по 16 января с 10 часов до 23:45
Стоимость: 2400-3600 за команду
Фото: spb.lovushka-quest.ru
Квест в реальности «Миньоны»
Миньонам не сидится на месте, и они постоянно оказываются в нелепых ситуациях. Кажется, маленький народец снова попал в беду, и только вы сможете помочь желто-синими непоседам. Не забудьте про смекалку, любопытство и хорошее настроение - и добро пожаловать в мультипликационный мир, полный загадок и чудес!
Мультфильм «Миньоны» покорил не только малышей, но и вполне взрослую аудиторию по всему миру, поэтому на одноимённый квест можно смело идти всей семьёй. Дети получат свою порцию удовольствия от решения головоломок и ярких декораций, а их родители получат возможность окунуться в атмосферу детской беззаботности и помочь малышам пройти через все препятствия и встретиться с розовым единорогом Флафи. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек.
Где: Мончегорская улица, 11
Когда: с 3 по 16 января с девяти утра до 22:30
Стоимость: 2000-3500 рублей за команду