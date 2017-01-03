Топ-10 новогодних квестов Петербурга со сказочной атмосферой

Квест в реальности «Геракл и Аргонавты против Цезаря: захват сокровищницы»

Атмосферный квест, участники которого перевоплотятся в древнегреческих героев. Согласно легенде, им - Гераклу и Аргонавтам - позволили на время спуститься с Олимпа для того, чтобы возвратить похищенные Цезарем сокровища, и главное - легендарное Золотое руно.

Облачившись в доспехи античных воинов или туники богинь, участники отправятся в сокровищницу, которую охраняют четыре стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Духи стихий подготовили для героев тематические загадки и испытания, которые удивят даже опытных игроков, так как не совсем похожи на стандартные задания в квестах.

Чтобы победить Цезаря и добыть артефакты, нужно просто проявить смекалку и ловкость, проникнуться игрой, понять ее своеобразную логику. В квесте может принять участие команда от двух до семи человек старше восьми лет, длительность квеста – 64 минуты.

Базовая стоимость сеанса рассчитана на группу из двух человек. На дополнительных игроков действует доплата от 300 до 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени суток.

Официальный сайт квеста

Где: Загородный проспект, 42А

Когда: с 3 по 16 января с 10 до 22 часов

Стоимость: 2000-2900 рублей за команду из двух человек плюс доплата за дополнительных игроков

Фото: unlost.ru

Квест в реальности «Джуманджи»

Фантастический фильм «Джуманджи» уже обрел статус киноклассики, а оттого еще интереснее очутиться внутри этого блокбастера. Ваша жизнь текла по привычному руслу, пока загадочный звук тамтамов не заманил вас на старый чердак.

Волей-неволей вы оказываетесь втянуты в игру, участников которой ждут пугающие звуки, причудливые существа и невероятные открытия. Бросайте кубики - игра уже ждет! Как и в кинематографическом первоисточнике, квест «Джуманджи» строится вокруг игрового поля, где от ходов зависит не только результат игры, но и будущее ее героев.

Каждый уголок игрового пространства превращен в джунгли: участникам квеста придется играть на маракасах, встретиться со змеями и разгадать немало механических загадок. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2

Когда: с 3 по 16 января с 12:15 до 22:15

Стоимость: 2000-3500 за команду

Фото: spb.truexit.ru

Квест в реальности «Иван Васильевич меняет профессию»

Вы сможете почувствовать себя героем доброй советской комедии Леонида Гайдая,однако теперь вы не просто зритель, а полноправный участник событий: примерьте «царские шмотки», выслушайте историю соседа про импортный магнитофон (две штуки) и погрустите под песню Высоцкого.

Пока наслаждаетесь атмосферой любимого кино, помните: только от ваших действий зависит, отправит ли изобретатель Шурик царя Ивана Васильевича обратно в прошлое и удастся ли вернуть Милославского в наше время. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Биржевой переулок, 4

Когда: круглосуточно каждые два часа с 3 по 15 января

Сколько: 3000-3600 за команду

Фото: lifequest.city

Квест в реальности «Хогвартс»

Каждый фанат саги о Гарри Поттере мечтал оказаться в магическом пространстве «Хогвартса», где юные волшебники постигают азы мастерства. Здесь никогда не бывает скучно, а внушающий ужас Тот-Кого-Нельзя-Называть вынашивает планы мести.

Именно в такой момент вам и предстоит попасть в зачарованный мир. Крик в коридоре, загадочная записка «Я вернулся» - самое время пуститься в приключения и спасти «Хогвартс» от происков злых сил.

Даже если вы не смотрели фильмов о Гарри Поттере, квест на его основе не оставит вас равнодушным. Стоит надеть плащ и взять в руку волшебную палочку, как вы переноситесь в мир сказочных тайн, позитивных эмоций и увлекательных головоломок, решить которые поможет лишь коллективный мозговой штурм. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2

Когда: с 3 по 16 января с 11:30 до 21:30

Стоимость: 2000-3500 за команду

Фото: spb.truexit.ru

Квест в реальности «Дом Хоббита»

Жилище хоббита - мечта любого домоседа. Здесь тепло и уютно, здесь всегда вкусно пахнет, на плите готовится очередное аппетитное блюдо, в очаге потрескивают дрова, половицы скрипят, кресло-качалка манит своими неторопливыми движениями, приятный полумрак окутывает комнаты...

Стоп! А что, если в этом домике можно не только вкусно поесть и поспать? Что, если где-то здесь хитрец Бильбо Бэггинс спрятал кое-что ценное, добытое им во время опасной экспедиции с гномами?

Через час старичок вернется домой и пиши пропало. Всего 60 минут есть у участников квеста на то, чтобы сориентироваться в помещениях уютного домика и решить, где хоббит припрятал свои сокровища. В квесте может принять участие команда от двух до четырех человек.

Официальный сайт квеста

Где: Гражданский проспект, 100

Когда: с 3 по 15 января с 12:40 до 22:40

Стоимость: 2450-4000 рублей за команду

Фото: real-quest.ru

Квест в реальности «Алиса»

Если мечтаете оказаться на месте героини известной сказки Льюиса Кэрролла и попасть в волшебную Страну чудес, тогда этот квест - для вас. Участники игры окажутся в необычном пространстве, в котором время предпочитает не следовать общепринятым законам.

Все вокруг стремительно изменяется, погружая вас в водоворот фантастических событий. Выпейте чай с Безумным Шляпником, выясните, кто похитил время, и запустите механизм, который позволит вам вернуться в реальный мир. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Невский проспект, 61

Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:30 до 00:30, с 9 по 13 января с 11 до 21:30

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: lostroom.me

Квест в реальности «Школа волшебников»

Многие мечтают поступить в школу магии и волшебства, выпускники которой считаются самыми сильными чародеями. Но так ли просто это сделать? Всего один час есть у вас на то, чтобы пройти распределение по факультетам и найти свой, научиться пользоваться волшебной палочкой и разбираться в заклятиях.

После этого еще необходимо сдать экзамены, доказать комиссии, что вы обладаете сверхъестественными способностями, и выполнить главное задание - создать настоящий философский камень. Задача непростая, и справится с ней только настоящий чародей. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.

Официальный сайт квеста

Где: улица Садовая, 11, 2 этаж

Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:45 до 00:45, с 9 по 13 января с 11:15 до 21:45

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: lostroom.me

Квест в реальности «Волшебная лампа Аладдина»

Сказки «Тысячи и одной ночи» околдовали десятки поколений читателей и стали основой для множества адаптаций. Квест «Волшебная лампа Аладдина» позволяет его участникам очутиться внутри воображаемого пространства и пройти путем одного из самых популярных героев всех времен.

Облачайтесь в яркие костюмы жителей сказочного Востока - и вперед, в пещеру чудес, навстречу приключениям! Участников квеста ждут несколько помещений, отделанных натуральным камнем и живописными росписями, продуманный до мелочей антураж, а также довольно сложные и нетривиальные задачи на логику и внимательность.

Заповедные уголки хранят свои магические тайны, и только вы можете выведать их. Наградой отважным искателям послужит открытие собственного седьмого чувства. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.

Официальный сайт квеста

Где: набережная реки Фонтанки, 26

Когда: с 3 по 16 января с 10 часов утра до часу ночи

Стоимость: от 2400 до 3800 рублей за команду

Фото: 7sensorica.ru

Квест в реальности «Заклятие темной печати»

Хогвартс постигла очередная беда - на двери знаменитой школы волшебников силы тьмы наложили печать заклятия. Никто не может проникнуть внутрь, но это не самая плохая новость - если заклятие не снять в течение часа, Хогвартс и все его обитатели навеки окаменеют.

Ощутите в себе силу Гарри Поттера, проявите отвагу и смекалку, вспомните самые сильные заклинания, дайте отпор Волан-де-Морту и спасите любимую школу и ее обитателей от гибели. Чтобы снять наложенную Сами-Знаете-Кем печать, понадобится использовать сложнейший уровень волшебства. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше десяти лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Набережная реки Мойки, 112

Когда: с 3 по 16 января с 10 часов до 23:45

Стоимость: 2400-3600 за команду

Фото: spb.lovushka-quest.ru

Квест в реальности «Миньоны»

Миньонам не сидится на месте, и они постоянно оказываются в нелепых ситуациях. Кажется, маленький народец снова попал в беду, и только вы сможете помочь желто-синими непоседам. Не забудьте про смекалку, любопытство и хорошее настроение - и добро пожаловать в мультипликационный мир, полный загадок и чудес!

Мультфильм «Миньоны» покорил не только малышей, но и вполне взрослую аудиторию по всему миру, поэтому на одноимённый квест можно смело идти всей семьёй. Дети получат свою порцию удовольствия от решения головоломок и ярких декораций, а их родители получат возможность окунуться в атмосферу детской беззаботности и помочь малышам пройти через все препятствия и встретиться с розовым единорогом Флафи. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек.

Официальный сайт квеста

Где: Мончегорская улица, 11

Когда: с 3 по 16 января с девяти утра до 22:30

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: ingame.ru