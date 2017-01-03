  • 3 Январь 2017
USD 31.12.2016 60.6569 +0.3839
USD ММВБ 21:17 60.82860  
EUR 31.12.2016 63.8111 +0.7897
EUR ММВБ 21:17 63.4370  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Топ-10 новогодних квестов Петербурга со сказочной атмосферой

Автор:


© Фото: btatravel.ru

Темы дня

Сдать экзамены и стать волшебником, спасти Хогвартс, окунуться в «Джуманджи», забрать Золотое руно, отправить Ивана Васильевича обратно в прошлое и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Квест в реальности «Геракл и Аргонавты против Цезаря: захват сокровищницы»

 

Атмосферный квест, участники которого перевоплотятся в древнегреческих героев. Согласно легенде, им - Гераклу и Аргонавтам - позволили на время спуститься с Олимпа для того, чтобы возвратить похищенные Цезарем сокровища, и главное - легендарное Золотое руно.

Облачившись в доспехи античных воинов или туники богинь, участники отправятся в сокровищницу, которую охраняют четыре стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Духи стихий подготовили для героев тематические загадки и испытания, которые удивят даже опытных игроков, так как не совсем похожи на стандартные задания в квестах.

Чтобы победить Цезаря и добыть артефакты, нужно просто проявить смекалку и ловкость, проникнуться игрой, понять ее своеобразную логику. В квесте может принять участие команда от двух до семи человек старше восьми лет, длительность квеста – 64 минуты.

Базовая стоимость сеанса рассчитана на группу из двух человек. На дополнительных игроков действует доплата от 300 до 1500 рублей в зависимости от дня недели и времени суток.

Официальный сайт квеста

Где: Загородный проспект, 42А

Когда: с 3 по 16 января с 10 до 22 часов

Стоимость: 2000-2900 рублей за команду из двух человек плюс доплата за дополнительных игроков

Фото: unlost.ru

 

Квест в реальности «Джуманджи»

 

Фантастический фильм «Джуманджи» уже обрел статус киноклассики, а оттого еще интереснее очутиться внутри этого блокбастера. Ваша жизнь текла по привычному руслу, пока загадочный звук тамтамов не заманил вас на старый чердак.

Волей-неволей вы оказываетесь втянуты в игру, участников которой ждут пугающие звуки, причудливые существа и невероятные открытия. Бросайте кубики - игра уже ждет! Как и в кинематографическом первоисточнике, квест «Джуманджи» строится вокруг игрового поля, где от ходов зависит не только результат игры, но и будущее ее героев.

Каждый уголок игрового пространства превращен в джунгли: участникам квеста придется играть на маракасах, встретиться со змеями и разгадать немало механических загадок.  В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2

Когда: с 3 по 16 января с 12:15 до 22:15

Стоимость: 2000-3500 за команду

Фото: spb.truexit.ru

 

Квест в реальности «Иван Васильевич меняет профессию»

 

Вы сможете почувствовать себя героем доброй советской комедии Леонида Гайдая,однако теперь вы не просто зритель, а полноправный участник событий: примерьте «царские шмотки», выслушайте историю соседа про импортный магнитофон (две штуки) и погрустите под песню Высоцкого.

Пока наслаждаетесь атмосферой любимого кино, помните: только от ваших действий зависит, отправит ли изобретатель Шурик царя Ивана Васильевича обратно в прошлое и удастся ли вернуть Милославского в наше время. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше 16 лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Биржевой переулок, 4

Когда: круглосуточно каждые два часа с 3 по 15 января

Сколько: 3000-3600 за команду

Фото: lifequest.city

 

Квест в реальности «Хогвартс»

 

Каждый фанат саги о Гарри Поттере мечтал оказаться в магическом пространстве «Хогвартса», где юные волшебники постигают азы мастерства. Здесь никогда не бывает скучно, а внушающий ужас Тот-Кого-Нельзя-Называть вынашивает планы мести.

Именно в такой момент вам и предстоит попасть в зачарованный мир. Крик в коридоре, загадочная записка «Я вернулся» - самое время пуститься в приключения и спасти «Хогвартс» от происков злых сил.

Даже если вы не смотрели фильмов о Гарри Поттере, квест на его основе не оставит вас равнодушным. Стоит надеть плащ и взять в руку волшебную палочку, как вы переноситесь в мир сказочных тайн, позитивных эмоций и увлекательных головоломок, решить которые поможет лишь коллективный мозговой штурм. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Васильевский остров, Волховский переулок, 2

Когда: с 3 по 16 января с 11:30 до 21:30

Стоимость: 2000-3500 за команду

Фото: spb.truexit.ru

 

Квест в реальности «Дом Хоббита»

 

Жилище хоббита - мечта любого домоседа. Здесь тепло и уютно, здесь всегда вкусно пахнет, на плите готовится очередное аппетитное блюдо, в очаге потрескивают дрова, половицы скрипят, кресло-качалка манит своими неторопливыми движениями, приятный полумрак окутывает комнаты...

Стоп! А что, если в этом домике можно не только вкусно поесть и поспать? Что, если где-то здесь хитрец Бильбо Бэггинс спрятал кое-что ценное, добытое им во время опасной экспедиции с гномами?

Через час старичок вернется домой и пиши пропало. Всего 60 минут есть у участников квеста на то, чтобы сориентироваться в помещениях уютного домика и решить, где хоббит припрятал свои сокровища. В квесте может принять участие команда от двух до четырех человек.

Официальный сайт квеста

Где: Гражданский проспект, 100

Когда: с 3 по 15 января с 12:40 до 22:40

Стоимость: 2450-4000 рублей за команду

Фото: real-quest.ru

 

Квест в реальности «Алиса»

 

Если мечтаете оказаться на месте героини известной сказки Льюиса Кэрролла и попасть в волшебную Страну чудес, тогда этот квест - для вас. Участники игры окажутся в необычном пространстве, в котором время предпочитает не следовать общепринятым законам.

Все вокруг стремительно изменяется, погружая вас в водоворот фантастических событий. Выпейте чай с Безумным Шляпником, выясните, кто похитил время, и запустите механизм, который позволит вам вернуться в реальный мир. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Невский проспект, 61 

Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:30 до 00:30, с 9 по 13 января с 11 до 21:30

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: lostroom.me

 

Квест в реальности «Школа волшебников»

 

Многие мечтают поступить в школу магии и волшебства, выпускники которой считаются самыми сильными чародеями. Но так ли просто это сделать? Всего один час есть у вас на то, чтобы пройти распределение по факультетам и найти свой, научиться пользоваться волшебной палочкой и разбираться в заклятиях.

После этого еще необходимо сдать экзамены, доказать комиссии, что вы обладаете сверхъестественными способностями, и выполнить главное задание - создать настоящий философский камень. Задача непростая, и справится с ней только настоящий чародей. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.

Официальный сайт квеста

Где: улица Садовая, 11, 2 этаж

Когда: с 3 по 8 января, а также 14 и 15 января с 9:45 до 00:45, с 9 по 13 января с 11:15 до 21:45

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: lostroom.me

 

Квест в реальности «Волшебная лампа Аладдина»

 

Сказки «Тысячи и одной ночи» околдовали десятки поколений читателей и стали основой для множества адаптаций. Квест «Волшебная лампа Аладдина» позволяет его участникам очутиться внутри воображаемого пространства и пройти путем одного из самых популярных героев всех времен.

Облачайтесь в яркие костюмы жителей сказочного Востока - и вперед, в пещеру чудес, навстречу приключениям! Участников квеста ждут несколько помещений, отделанных натуральным камнем и живописными росписями, продуманный до мелочей антураж, а также довольно сложные и нетривиальные задачи на логику и внимательность.

Заповедные уголки хранят свои магические тайны, и только вы можете выведать их. Наградой отважным искателям послужит открытие собственного седьмого чувства. В квесте может принять участие команда от двух до шести человек.

Официальный сайт квеста

Где: набережная реки Фонтанки, 26

Когда: с 3 по 16 января с 10 часов утра до часу ночи

Стоимость: от 2400 до 3800 рублей за команду

Фото: 7sensorica.ru

 

Квест в реальности «Заклятие темной печати»

 

Хогвартс постигла очередная беда - на двери знаменитой школы волшебников силы тьмы наложили печать заклятия. Никто не может проникнуть внутрь, но это не самая плохая новость - если заклятие не снять в течение часа, Хогвартс и все его обитатели навеки окаменеют.

Ощутите в себе силу Гарри Поттера, проявите отвагу и смекалку, вспомните самые сильные заклинания, дайте отпор Волан-де-Морту и спасите любимую школу и ее обитателей от гибели. Чтобы снять наложенную Сами-Знаете-Кем печать, понадобится использовать сложнейший уровень волшебства. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек старше десяти лет, длительность квеста – 60 минут.

Официальный сайт квеста

Где: Набережная реки Мойки, 112

Когда: с 3 по 16 января с 10 часов до 23:45

Стоимость: 2400-3600 за команду

Фото: spb.lovushka-quest.ru

 

Квест в реальности «Миньоны»

 

Миньонам не сидится на месте, и они постоянно оказываются в нелепых ситуациях. Кажется, маленький народец снова попал в беду, и только вы сможете помочь желто-синими непоседам. Не забудьте про смекалку, любопытство и хорошее настроение - и добро пожаловать в мультипликационный мир, полный загадок и чудес!

Мультфильм «Миньоны» покорил не только малышей, но и вполне взрослую аудиторию по всему миру, поэтому на одноимённый квест можно смело идти всей семьёй. Дети получат свою порцию удовольствия от решения головоломок и ярких декораций, а их родители получат возможность окунуться в атмосферу детской беззаботности и помочь малышам пройти через все препятствия и встретиться с розовым единорогом Флафи. В квесте может принять участие команда от двух до пяти человек.

Официальный сайт квеста

Где: Мончегорская улица, 11

Когда: с 3 по 16 января с девяти утра до 22:30

Стоимость: 2000-3500 рублей за команду

Фото: ingame.ru

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой