Бородатые атланты и драконы: что посмотреть в Литейном округе Петербурга

Доходный дом Англареса

В конце XIX века мода на строительство доходных домов достигла апогея. Каждый, кто имел хотя бы небольшой капитал, считал своим долгом построить подобное здание. Вот и губернский секретарь (по другой версии – купец) Сергей Англарес решил заработать на недвижимости. На месте деревянного двухэтажного дома в Сапёрном переулке в 1880-1881 годах появился каменный многоквартирный дом.

Проектом занимался архитектор Павел Дейнека, который построил здание с весьма интересным фасадом. Историки до сих пор гадают, откуда взялось такое большое количество декоративных украшений из гипса. Либо это сам владелец имел страсть к скульптуре и изготовил целый фриз драконьих голов, 32 фигурки младенцев, а также львиные, кошачьи и другие маски. Либо они появились по другой неведомой причине.

Но всеобщую известность доходному дому Англареса принесли необычные статуи атлантов, поддерживающие два прямоугольных эркера. В отличие от классических античных героев, бородатые фигуры на здании имеют явно славянский вид и больше походят на варваров: одеты в шкуры, на ногах ботинки, руки сжаты в кулаки. Они сурово смотрят в глаза прохожим, намекая что внутри им делать нечего. Интересно, что на углу этого дома и Знаменской улицы в 1910 году произошла одна из первых автомобильных аварий в Петербурге.

Адрес: Саперный переулок, 13

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Храм Лурдской Божией Матери

Католический храм появился в 1903-1909 годах по настоянию французской общины. Она приобрела участок на Ковенском переулке за 67 тыс. рублей. Проектом занимался знаменитый архитектор Леонтий Бенуа. Первоначально эскиз предполагал возведение небольшой базилики в три нефа, с башней, интересным входом и небольшим домиком священника. Для облицовки хотели использовать кирпич и природный камень.

Однако в 1903 завершилось строительство Троицкого моста французской фирмой «Батиньоль», и её администрация предоставила церкви значительное количество неиспользованного гранита. Это обстоятельство заставило архитектора принципиально переработать проект совместно с другим известным мастером Марианом Перетятковичем. Храм вместо трёх нефов, требующих установки колонн, арок и прочего, получил один железобетонный свод, а гранит был использован на облицовку. Эксперты пишут, что здание имеет черты южнофранцузского романского стиля с сильным влиянием северного модерна.

На входе стоят большие морские раковины для воды. Внутренне убранство украшают 14 стояний крестного пути Иисуса Христа, большая и малая люстры, мраморный бюст Иисуса Христа. В советское время это был единственный действовавший католический храм Ленинграда.

Адрес: Ковенский переулок, 7

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Литейный дом княгини Юсуповой

После внезапной смерти князя Бориса Юсупова его жене, княгине Зинаиде Ивановне, пришлось отказаться от семейного роскошного особняка на Мойке в пользу сына. 40-летняя светская львица заказала себе большой дворец у известного художника и архитектора Гаральда Боссе. Но эскиз её не устроил, и тогда за проект взялся молодой и талантливый зодчий Людвиг Бонштедт.

Строительство дома продолжалось целых семь лет – с 1852 по 1858 годы. Двухэтажное здание получило формы итальянского Возрождения с использованием элементов барокко. Фасад с колоннами и пилястрами облицован песчаником, часть которого была доставлена из Германии. Кариатиды у парадного входа выполнены из того же камня. К моменту завершения строительства княгиня вновь вышла замуж за молодого французского графа де Шово, маркиза де Серром. Венчание прошло в домовой церкви.

В 1908 году здание было передано в аренду Театральному клубу при Союзе драматических и музыкальных писателей. В Литейном доме был открыт знаменитый театр пародии «Кривое зеркало». С 1994 года в здании находится Институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

Адрес: Литейный проспект, 42

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @tradledee

Особняк Безобразовой

Участок на Моховой улице весь XIX век переходил из рук в руки. На месте одного дома строился другой, увеличивалась этажность, богатела отделка фасада. В 1874 году землю со зданием приобрёл граф Стенбок-Фермор. После его смерти трёхэтажный каменный дом достался его дочери – Надежде Безобразовой. Она была фрейлиной двора и женой правнука графа Орлова.

Решение о строительстве нового дома появилось в начале XX века, проект разработал архитектор Александр Владовский. На фасаде здания по изначальному плану красиво сочетается красный кирпич и светло-серый польский песчаник. Работы начались в 1902 году, но в середине процесса неожиданно произошёл обвал бетонных сводов. Несколько рабочих получили увечья, и комиссия обвинила в случившемся архитектора.

Заканчивать строительство поручили зодчему Бенуа и гражданскому инженеру Стрегулину. Полностью дом был готов к 1904 году. Особняк отделали мрамором, камнем и лепниной. На фасаде появился пышный декор и высокий щипц в готическом стиле. На входном эркере изображен фамильный герб с вензелем «НБ». Парадная лестница и статуи над ней выполнены также из мрамора.

В 1914 году из-за финансовых затруднений здание было продано в казну, здесь разместилась Канцелярия совета министров и казённая квартира премьер-министра. После революции семья эмигрировала во Францию. Сейчас в доме находится Российский государственный институт сценических искусств.

Адрес: Моховая улица, 34

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @alexgiort

Академия Штиглица

В 1851 году в Лондоне прошла Всемирная промышленная выставка, которая сильно впечатлила русских фабрикантов. Там были выставлены изделия из металла и дерева, а также картины, скульптуры и многое другое. После этого Александр II в 1876 году повелел создать Училище технического рисования «для поднятия конкурентоспособности отечественной промышленности». Деньги на уникальное учебное заведение пожертвовал банкир и промышленник барон Александр Штиглиц.

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Руководить учебным заведением позвали прославленного архитектора Максимилиана Месмахера. Он же был автором проекта основного двухэтажного здания. Строительством в 1879-1881 годах занимались Александр Кракау и Роберт Гедике. Академия Штиглица объединила все стилистические направления архитектуры, и в этом состоит её уникальная концепция.

Два этажа здания богато украшены статуями и лепниной, но в целом фасад имеет довольно простую форму с выступающей центральной частью. На ней и боковых крыльях сделана обработка рустом. С открытия в училище, в отличие от специализированной Академии художеств в Москве, принимали всех желающих, без различия сословий и пола. И сейчас Петербургская государственная художественно-промышленная академия полностью соответствует концепции, которую заложили почти 150 лет назад.

Адрес: Соляной переулок, 13

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Доходный дом Тупикова

Доходный дом появился на Литейном проспекте в начале XIX века. Автор первоначального проекта неизвестен. В те времена здесь находилась каретная мастерская немецкого мастера Иохима. В 1847 году у здания появился новый владелец – Косиковский. По его заказу дом был перестроен и увеличен до четырёх этажей. Изменениями предположительно занимался архитектор Николай Ефимов.

Современный облик доходный дом приобрёл в 1876 году, когда его приобрёл Тупиков. Архитектор Юлий Дютель перестроил здание в стиле эклектики. Он применил всю свою фантазию в работе над фасадами: его украшают скульптуры грифонов, драконов и павлинов. Здесь использованы элементы русско-византийского стиля, неоренессанса и неоклассицизма. На доме можно найти растительный орнамент и стилизованные арочные галереи. Главное, что весь декор гармонично сочетается между собой и не перегружает общий вид здания.

В 1890 году дом пострадал от пожара, но был оперативно восстановлен. В 1927-1938 годах здесь жил русский поэт, драматург и переводчик Самуил Маршак. В память об этом на доме установлена мемориальная табличка.

Адрес: Литейный проспект, 21

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov, @pansy_black_petals

Дом офицеров Западного военного округа

Дом появился на Литейном проспекте в 1895-1898 годах по указу императора Николая II. До этого на месте здания находилась приёмная графа Аракчеева в одноэтажном деревянном особняке, а после неё одна из лучших экипажных фабрик немецкого каретного мастера Шварце.

Проект Дома офицеров был разработан академиком архитектуры Александром фон Гогеном и инженером-полковником Модестом Ивановым. Строительством занимались военные инженеры полковник Гаугер и капитан Донченко, за что были премированы императором.

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Здание в псевдорусском стиле является образцом официального академического русского искусства, но при этом обладает яркой индивидуальностью. Дом офицеров облицован фигурным кирпичом, в отделке его фасада использованы чугунные рельефы. Главный вход оформлен мощной гранитной аркой.

Торжественное открытие состоялось в марте 1898 года. На церемонии лично присутствовал император Николай II. После Октябрьской революции Дом офицеров был переименован в Дом Красной армии.

Адрес: Литейный проспект, 20

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

Особняк Кельха

Александр Кельх с женой из безумно богатого купеческого рода Базановых выкупили дом греческого консула Ивана Кондоянаки 1859 года постройки. Аристократический район, где поселилась семья, был центром жизни петербургской элиты конца XIX века.

Сразу же после переезда – в 1896 году – началась грандиозная реконструкция. На работу были приглашены молодые архитекторы Владимир Чагин и Василий Шене. Им была дана полная финансовая свобода, а в оформлении интерьеров дан приказ использовать только натуральные и дорогие материалы.

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Особняк получился в модном стиле историзма, который пришёл на смену однообразному классицизму и ампиру. Свобода, сложность и разнообразие архитектурных форм сочетаются в нём со стилистической точностью воспроизводимых исторических стилей. Облицовка выполнена из натурально песчаника: цоколь из розоватого, верхние этажи из жёлтого. На верхнем этаже находились три эркера, но правый разрушили во время Второй мировой войны и не восстановили.

Адрес: улица Чайковского, 28

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov