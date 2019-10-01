Семь памятников Александру Пушкину в Петербурге – АДРЕСА

Памятник на Пушкинской улице

Идея создать памятник поэту возникла сразу после его гибели в 1837 году. Но сбор средств на создание монумента начался только спустя два десятилетия. В 1881 году завершилось создание Пушкинского сквера, это событие ускорило возведение здесь памятника поэту. По решению Городской Думы Санкт-Петербурга и по Высочайшему соизволению в 1883 году были начаты работы по созданию монумента. Всего на памятник было выделено 10 тыс. рублей.

Проекты постоянного памятника Пушкину составлялись на основе бюста, выполненного скульптором Иваном Витали вскоре после смерти поэта. В итоге победила скульптура художника Александра Опекушина, который изобразил Александра Сергеевича в полный рост. Общая высота постамента составила почти три метра, он был установлен на низком квадратном основании, изготовленном из красного гранита. Основной объём выполнен из чёрного гранита и состоит из трёх частей. Памятник Пушкину оградили восемью чугунными тумбами с цепями. Но через два года заменили их чугунными гирляндами из дубовых ветвей. Отдельные её детали были позолочены.

Первоначально открытие памятника Пушкину было запланировано на 1 мая 1884 года. Но его два раза переносили, и в итоге церемонию провели 7 августа. Был приглашён сын поэта – Александр Александрович. Сейчас скульптура на высоком гранитном пьедестале в окружении деревьев сквера представляет собой островок уединения и размышлений над вечными человеческими вопросами, хоть и находится на оживлённой улице в центре города.

Фото: Instagram / @semenovpavelmih, @shangrilasna

Памятник в Царском Селе

Один из самых известных памятников великому поэту находится в Лицейском саду города Пушкина. Замысел установки памятника появился ещё в 1860 году, когда отмечалась пятидесятилетняя годовщина Александровского лицея. Но закладка монумента произошла в 1899 году, в столетний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича. Многие скульпторы представили свои проекты, среди них император Николай II утвердил рисунок Роберта Баха, на котором Пушкин был изображён сидящим на скамье в форме лицеиста.

Часть средств, на которые устанавливался памятник, пожертвовали жители города. Одним из инициаторов сбора был Иннокентий Анненский, директор Царскосельского гимназии. Фигуру отлили из бронзы и установили на гранитном постаменте между старым и новым участками Лицейского сада. Среди гостей на торжественном открытии были члены царской фамилии, высокопоставленные чиновники и военные, сын и внук поэта.

Во время войны памятник сняли с постамента и закопали. Немецкие солдаты интересовались памятником и даже пытали местного садовника. Но тайна клада не была выдана, за что оккупанты убили храброго человека. После войны бронзового Пушкина благополучно откопали и вернули на постамент. С 1949 года у поэтов появилась традиция приходить к памятнику и читать свои стихи.

Фото: Instagram / @lvrtlvp, @denb2005

Обелиск на месте последней дуэли

Гранитный обелиск на месте роковой дуэли (улица Матроса Железняка, 9) появился к столетию со дня смерти Пушкина. Проект памятника создали архитекторы Абрам Лапиров и Евгений Катонин, а бронзовый барельеф – работа скульптора Матвея Манизера. Благоустроенный сквер не раз пытались застроить, но пока он остаётся неизменным.

Памятное место дуэли сохранилось во многом благодаря почитателям творчества Пушкина. Издатель Яков Исаков в 1858 году стал инициатором установки первой деревянной дощечки. Она гласила: «27 января 1837 года против сего места упал смертельно раненный на поединке Пушкин». В конце XIX века табличку заменили небольшим памятником, который отгородили забором. Всё было сделано по заказу скакового общества, действовавшего на этой территории. Установка монумента помешала превратить это место в ипподром.

В начале 1930-х годов опять возникла необходимость зафиксировать место дуэли. Обветшавший памятник в неухоженном сквере хотели застроить овощехранилищем. Но за сохранение памятного места взялись Пушкинское общество и Архитектурно-планировочный отдел Ленсовета. Неравнодушные жители отстояли сквер и разместили обелиск. В 1962 году композиция парка дополнилась двумя памятными стелами.

Фото: Instagram / @aleksandr_laseev

Памятник во дворе дома-музея

Ещё один памятник установлен во дворе Мемориального Музея-квартиры Пушкина на набережной Мойки, 12. Здесь прошли последние дни жизни Александра Сергеевича. Сюда его привезли раненого после дуэли, он скончался в своём кабинете. В 1947-1949 годах проходил Всесоюзный конкурс на проект памятника. Его выиграл проект скульптора Николая Дыдыкина и архитектора Николая Медведева. Уже через год два известных на всю Россию мастера сделали предварительный макет.

Модель памятника была приобретена Пушкинским обществом и рекомендована к установке во дворе дома-музея на Мойке. Скульптуру отлили в бронзолитейной мастерской Академии художеств в 1951 году. И 5 октября 1952 года торжественно открыли памятник, но на временном постаменте. Его облицевали бутовым камнем в 1954 году и одновременно установили текстовую доску. Высота скульптуры и постамента одинаковая и равна 1,7 метра.

Фото: Instagram / @bayevasofi

Памятник на площади Искусств

В 1936 году к столетию со дня смерти Пушкина было решено поставить монумент на Васильевском острове. Однако за целый год не нашлось проекта, который могла бы одобрить комиссия. После этого идею убрали в долгий ящик. Конкурс возобновился после войны, в 1947 году, но победитель появился в нём только через два года. Молодой архитектор Михаил Аникушин сразу после выпуска подал заявку на Всесоюзный конкурс и выиграл его, обойдя именитых мастеров и своих учителей. К этому моменту памятник решено было установить на площади Искусств.

В 1949 году торжественно заложили основание для будущего монумента, но официальное открытие состоялось спустя целых восемь лет. Молодой архитектор продолжал работать над скульптурой, он хотел показать поэта «молодым, земным, человечным». В итоге памятник был открыт на площади Искусств 19 июня 1957 года. В этом году с небольшим опозданием отмечалось 250-летие Ленинграда, также это было 120 лет со дня трагической гибели Пушкина.

Строгие формы пьедестала, высеченного из красного гранита, прекрасно гармонируют со статуей. Пишут, что бронзовый Пушкин высотой четыре метра одухотворяет площадь, вносит в неё особую поэтическую ноту. Создается впечатление, что поэт читает свои бессмертные творения: его правая рука откинута в сторону, голова гордо запрокинута, а сюртук широко распахнут.

Фото: Instagram / @aversolga, @marcellofanfoni

Подземные памятники

Стоит также упомянуть два подземных памятника Александру Сергеевичу. Первый из них был воздвигнут в 1955 году на одноимённой станции метро. На глубине 57 метров находится богато украшенная платформа, в торце которой установлен памятник поэту. Он стоит перед нишей, в которой находится панно с уголком Царскосельского парка с прудом. Автором гипсовой скульптуры является Михаил Аникушин, он изготовил её в процессе работы над памятником на площади Искусств.

Второй памятник в петербургском метро установлен в 1982 году на станции «Чёрная речка» на 145-летие со дня гибели поэта. Именно в районе Чёрной речки Александр Сергеевич был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Монумент Пушкину стоит в торце подземного зала на глубине 67 метров. Боковая часть зала облицована белым мрамором, пол – серым гранитом. Автор работы Михаил Аникушин изобразил в бронзе поэта, стоящего в своём легендарном плаще, скрестив руки.

Фото: Instagram / @_squirrelkate89 и biblioiskusstwo.blogspot.com