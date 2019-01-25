Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

Ивановский карьер

Рядом со станцией метро «Ломоносовская» и ж/д станцией «Сортировочная» расположен Ивановский карьер. Он появился во времена правления императрицы Елизаветы, благодаря деятельности фарфорового завода. Со временем в северной части карьера образовалось больше двух десятков родников и добычу здесь прекратили.

Сейчас в карьере летом и осенью можно ловить карасей, а зимой – окуня, плотву и щуку. За счет подземных родников здесь всегда есть приток чистой воды. Для сверления лунок лучше выбрать мелководье у берега (до четырех метров).

Рыба предпочитает те места, где летом было больше всего водорослей, так ей проще найти корм. Лунки нужно располагать в шахматном порядке, бросая в каждую по небольшой щепотке корма. Окунь здесь начинает клевать с первыми лучами солнца и примерно до 10 часов утра, а вечером он проявляет активность перед наступлением сумерек.

Фото: vk.com/id385960502

Фото: vk.com/vshindin

Суздальские озера

Около станции метро «Озерки» расположены Суздальские озера, где любители рыбалки могут поймать традиционные для петербургских водоемов виды рыб: плотву, окуня, щуку, леща, линя, серебрянку, уклейку, ротана. Если вы хотите отдохнуть и порыбачить, не выезжая за пределы города, то это одно из лучших мест.

Самая большая площадь у Нижнего Большого озера (1,2 кв. км), Среднее озеро самое маленькое (0,1 кв. км), а Верхнее озеро занимает площадь 0,26 кв. км. Все они соединены небольшими протоками. Зимой здесь хорошо клюют подлещики и лещи. Поскольку эти рыбы любят большие глубины, то и ловить их лучше на ямах в центре озера.

Рыба хорошо идет на прикормку в которой есть мотыль. Также зимой на Суздальских озерах можно поймать окуня и плотву. Окуня зимой ловят снастями, оснащенными мормышкой или отвесной блесной.

Фото: vk.com/id180694491

Финский залив

В акваторию Финского залива традиционно приезжает большое количество рыбаков со всей области. Люди соревнуются в количестве выловленной корюшки, подсчитывая каждую рыбешку.

Самыми популярными местами для зимней ловли корюшки со льда являются: Зеленогорск, северная дамба, Приморск, Ермиловская бухта, Озерки, Высоцк, поселок Рыбацкий, Комарово, Репино, 22 км, Малахит и Пески.

К берегам Финского залива в курортной зоне можно доехать на электричке или автобусе. На участках залива между каменистыми грядами, в 1-2 км от берега, помимо корюшки, ловится окунь, плотва, ерш и другая рыба. С южной стороны Финского залива корюшка, по мнению рыболовов, клюет гораздо лучше, но толщина льда там меньше и сильнее течение.

Самые популярные места для ловли рыбы расположены западнее города Ломоносова, в районе Большой Ижоры, Лебяжьего, Черной Лахты и в Копорском заливе. До всех указанных пунктов есть удобное сообщение электричкой и на автобусе. Перед выездом на рыбалку в Финский залив, нужно обязательно узнать прогноз погоды и направление ветра.

Фото: vk.com/id174701342

Сестрорецкий Разлив

Это озеро искусственного происхождения площадью 10,6 кв. км. Оно было создано в 1721 году, когда по решению Петра I и по проекту инженера Беера на реке Сестре была возведена плотина.

Дно озера – песчаное, пологое, с довольно большим количеством ила. На большей части площади Сестрорецкого Разлива глубина невелика, в среднем она составляет от 1,2 до 1,5 м, поэтому озеро можно признать мелководным. Течение практически отсутствует.

Добраться до озера можно на электричке. До места назначения она идет чуть больше часа. Вам нужно выйти на одной из трех станций – Тарховка, Разлив или Сестрорецк. На подледной рыбалке из Разлива можно выловить окуня, щуку, плотву и подлещика. В качестве приманки используются балансиры и мормышки, а также опарыш, червь, мотыль, хлеб и тесто.

Фото: vk.com/id6888121

Ладожское озеро

Зимняя рыбалка на озере весьма своеобразна, необходимо учитывать его особенности. Примерно раз в два года происходит полная замена воды в озере. Это способствует улучшению кислородного режима, так что практически круглый год рыба здесь активна.

Вода в Ладожском озере не прогревается полностью даже в летнее время (максимум до 25 метров), поэтому зимой рыба передвигается на глубинах около шести–десяти метров. Наиболее «заселенной» считается юго–восточная и южная часть Ладожского озера, здесь обитает более пятидесяти видов рыб.

Для жителей Петербурга наиболее приемлемыми местами ловли являются: деревня Коккорево – платформа «44-й км», Лаврово – Нижняя Шальдиха – Назия, Черное и Леднево. Для жителей восточной части Ленинградской области это: Креницы, Дубно, Вороново, Кириково и Сторожно.

Зимняя рыбалка на озере сводится к поиску активной рыбы, что существенно облегчается при большом скоплении народа. Рыбалка в толпе весьма эффективна, но непродолжительна, так как большое скопление людей пугает рыбу, и косяк смещается, но все равно найти его кучей народа легче, чем одному.

Фото: vk.com/solovei85

Река Ижора

В 30 км южнее Петербурга протекает река Ижора. Общество рыболовов и охотников «откупило» ее исключительно для рыбалки и охоты, так что промысловый лов тут не ведется, что позволяет надеяться на сохранение популяции рыбы на высоком уровне.

Средняя глубина Ижоры достигает двух метров, самая большая глубина в устье – четыре метра. У реки девять полноводных притоков, которые имеют длину более 10 километров. Ловить рыбу можно на всем протяжении реки, вплоть до впадения ее в Неву.

В Колпино на Ижоре зимой успешно ловят щуку, плотву, язей и лещей. Большое количество рыбаков пытают свое счастье в ловле плотвы и щуки, ее здесь ловят на зимние жерлицы из-подо льда.

Фото: vk.com/solovei85

Река Вуокса

Это широкая река длиной почти 150 км, которая начинается в финском озере Сайма. Протекая через поселок Барышево, река расширяется до 2,5 км, превращаясь в вытянутое одноименное озеро.

Зимняя подледная рыбалка здесь зависит от погоды. Сильный ветер и пасмурное утро вряд ли принесут много добычи. Необходимо ориентироваться на погоду и местность: отлично подойдут участки со слабым течением при легком морозце.

Клюет здесь сом, плотва, щука, карась и окунь. Последний особенно хорошо ловится зимой и практически на любую приманку. Добраться до реки из Петербурга можно на электричке до станции Лосево (направление Кузнечное) или станции Каменногорск (направление Сортавала).

Фото: vk.com/id286987153