Топ-10 рестораторов Санкт-Петербурга

Ресторан в Петербурге - больше, чем ресторан. Это, по сути, театр. Парижане ходят в ресторан ужинать, для них главное - кухня и винная карта. Для жителей Токио на первом месте – церемония, подача блюд и изысканные манеры персонала. Для петербуржцев в ресторанном деле прекрасным должно быть все - и кухня, и дизайн, и обслуживание. Потому что мы ходим в рестораны для того, чтобы провести там лучшую часть своей жизни. И прожить эту часть мы хотим так, чтобы «не было мучительно больно» за бесцельно потраченные деньги.

Для того чтобы все получилось, и существуют рестораторы – люди, которые делают свой бизнес на извечной тоске по «сделайте нам красиво». И делают его мастерски.

Арам Мнацаканов

фото: Журнал Eclectic

В основном рестораны Арама Мнацаканова – помимо «Пробок» в Москве и Петербурге, это два ресторана формата «городская траттория» - «Моццарелла Бар», панорамный ресторан и бар «Rыба» и лучший загородный ресторан Петербурга - «Rыба на Даче», а также французская кантина «Jerome».Арам Мнацаканов - основатель ресторанной группы Probka Family, пожалуй, наиболее знаменитый в Петербурге шеф-повар, ресторатор и телеведущий. Еще в 1991-м будущий ресторатор Мнацаканов работал водителем в кооперативе «Алиса», торговавшем спиртом «Рояль», матрешками и хохломой. А уже к концу 1990-х он открыл сеть ресторанов итальянской кухни по всей Северной столице - ресторан «IL Grappolo», «Макарони» и панорамный ресторан «Rыба». Сегодня в ресторанную группу Probka Family, основанную Мнацакановым, входят семь ресторанов - от легендарной петербургской «Пробки на Добролюбова» до московской «Пробки на Цветном», открытой в 2012-м и мгновенно завоевавшей признание и любовь столицы.

С 2010 года Мнацаканов – еще и популярный телеведущий, на телеканале Рен ТВ он вел шоу «Адская Кухня» и «Реальная кухня». Мнацаканов - автор книг о кулинарных путешествиях по Европе, за вклад в продвижение итальянской культуры был награжден Орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2007 году первым в России получил премию «Лавровый лист» за ресторан «Il Grappolo» в номинации «Ресторан-легенда».

Эдуард Мурадян

фото: wheretoeat.ru

В портфолио Эдуарда Мурадяна - множество заведений, которые в разные времена задавали тон в ресторанной моде Петербурга, притягивали посетителей и создавали мощное впечатление. Знакомство с ресторанами Эдуард Мурадян начал в 1991 году: в кафе на Староневском готовил пиццу. Свой первый проект - клуб «Декаданс» - сделал в 1999-м, и он имел ажиотажный успех у публики. Затем были клуб «Правда», панорамный ресторан «Москва» на площади Александра Невского и сеть стейк-хаусов «Korоvabar», летний ресторан «Черное море», «Ленинград», «Публика кафе» на Владимирском и «Северянин» в Столярном переулке. Одиннадцать лет Мурадян отвечал и за вечеринки в формате «White party», за что удостаивался премий Nightlife Awards.

Сегодня Мурадян – владелец и идейный вдохновитель ресторана «ЕМ», соучредитель кафе «Рубинштейн» и управляющий партнер кафе и ресторана «Новый Свет» на улице Хошимина.

О принципах своей работы сам Мурадян говорит так: «Повар и ресторан не должны жить за счет пиара, это нечестно. Люди ходят в ресторан в первую очередь для того, чтобы поесть, поэтому повар должен готовить еду, а не пиариться. Если раскручивать ресторан только с помощью пиара, он рано или поздно загнется. Я - за то, чтобы гости выбирали ресторан не по количеству сопутствующих в СМИ и соцсетях фотографий, а из-за того, что там вкусно кормят. Ну и, конечно, хорошо, если одновременно ты можешь выгулять новое платье и пообщаться с приятными близкими по духу людьми».

Дмитрий Михальченко

фото: gordonua.com

Дмитрий Михальченко – не ресторатор в чистом виде. Он - один из основателей и владельцев многопрофильного холдинга «Форум», активы которого распределены по более чем десятку направлений: это и Единый центр документов, и юридическое агентство, и несколько магазинов одежды, и даже порт «Бронка». Однако «жемчужинами» империи Михальченко все же являются рестораны – «Buddha-Bar Saint Petersburg», «IL Lago dei Cigni» и «Tse Fung».

Еще в 2015 году он занимал 46-е место в «Рейтинге миллиардеров – 2015» с состоянием 18 млрд рублей. Однако за последний год жизнь Михальченко круто перевернулась - из влиятельного бизнесмена он стал подследственным: весной Михальченко арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств и контрабанде алкоголя. Так что, хотя хозяин по сию пору сидит в СИЗО «Лефортово», именно его дорогой итальянский ресторан Il Lago dei Cigni, расположенный на Крестовском острове, стал победителем ежегодной престижной премии Where to Eat в номинации «Лучший ресторан Петербурга».

Александр Афанасьев

фото: novostimb.ru

Афанасьев – один из крупнейших рестораторов города, владелец ресторанной группы «Тритон» (а заодно и ЗАО «Фармакор»). Группа «Тритон», основанная в 2004 году, в свое время была пионером ресторанного движения в городе и крупнейшей сетью, которая объединяла заведения премиального сегмента. За годы работы в портфеле компании появлялись рестораны русской кухни «Русская чарка», «Море водки», «Миру – Beer» и «Маяковский» (последние два были довольно быстро закрыты). П

рошедшим летом группа Афанасьева закрыла еще три своих ресторана - восточные «Дастархан» и «Гюльчатай» на Загородном, 70, и итальянский Trattoria Roberto на Фонтанке, 67. Как пояснили в компании, концепция заведений давно себя изжила, а проекты устарели. Тем не менее, сейчас у проекта Александра Афанасьева остались ресторан «Тбилисо», два стейк-хауса «Монтана» и ресторанный комплекс Royal Beach. И хотя о новых проектах в группе «Тритон» говорят неохотно, она остается одним из влиятельных игроков на петербургском рынке.

Евгений Пригожин

Фото: Антон Тушин/ТАСС

Один из наиболее известных рестораторов и предпринимателей Северной столицы. В 1995 году открыл первый бар-магазин «Винный клуб», а в 1996-м – свой первый ресторан «Старая таможня», ставший одним из самых популярных в городе. В конце 1990-х и начале 2000-х в «Старой таможне» успели побывать десятки мировых лидеров и знаменитостей. С 1997 годв Евгений Пригожин начал развивать кейтеринговое подразделение компании, организовывал приемы глав государств, в том числе обслуживание торжественных мероприятий, посвященных 300-летию Петербурга, а также официальных приемов и протокольных мероприятий, связанных с председательством России в «Большой восьмерке».

Сейчас, помимо «Старой таможни» в ресторанную империю Евгения Пригожина входят ресторан высокой кухни «Русский ампир», расположенный в Строгановском дворце, ресторан русской и советской кухни «На здоровье!» на Петроградской стороне, модное кафе «Gloss» на Невском проспекте. Летом 2010 года связанная с Пригожиным компания стала победителем аукциона на право аренды Елисеевского магазина, а в 2016 году выкупила его. Помимо собственно магазина, там же работают два ресторана: «Мезонин» и «Склад №5».

К слову, в отличие от Мнацаканова или Мурадяна, закончившего кулинарный техникум, Евгений Пригожин поваром не является и, как говорят, даже дома принципиально не готовит. Помимо ресторанного и кейтерингового бизнеса с Евгением Пригожиным связывают строительные проекты и создание современных комбинатов питания.

Леонид Грабар

фото: sobaka.ru

Леонид Грабар – также один из самых авторитетных ресторанных бизнесменов Северной столицы. Возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров Северо-Запада и ресторанную группу «Свои в городе». Гарбар знает про национальные «гастрономические скрепы» все – стоит лишь вспомнить его Stroganoff Steak House и «Русскую рюмочную №1». В новом ресторане «Центральный» тоже все в лучших традициях ГОСТов. Как говорит сам ресторатор, единые советские предписания по рецептуре - не такое зло, как его принято малевать: к плачевным результатам на тарелках приводила недобросовестность поваров, а не стандарты приготовления.

По поводу своего призвания говорит так: «Чем бы наш народ ни занимался, ему все равно нужно питаться как минимум три раза в день. Именно поэтому отрасль, связанная с продуктами питания, всегда будет иметь успех».

Вадим Лапин

фото: chief-time.ru

Господин Лапин – успешный ресторатор Северной столицы, в ресторанном бизнесе он уже более 13 лет. До этого занимался продажей продуктов из Европы, с 1995 года приводил на петербургский рынок новые европейские марки одежды. В 2003-м, решив заняться с партнерами ресторанным бизнесом, открыл первый проект – флагманский ресторан будущего холдинга Ginza Project, ресторан японской кухни Ginza.

Постепенно холдинг развивался не только в Петербурге, но и осваивал Москву и другие страны мира. На данный момент холдинг насчитывает более 100 проектов в сфере ресторанного и развлекательного бизнеса, в том числе 32 ресторана, кафе и клуба в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Нью-Йорке (Ginza, Terrasa, «Царь», «МариVanna», «Мamalыga», Francesco, «Джельсомино сafe» и др.), а также сеть из 40 суши-кафе «Япоша».

В активе компании также сеть химчисток, сеть салонов для собак Groom Room, рынок фермерских продуктов ФЕРМЕР BAZAR. Общая выручка только петербургских ресторанов Ginza Project превышает 700 млн рублей в год.

Екатерина Бокучава

фото: restoclub.ru

Госпожа Бокучава окончила петербургский журфак, после чего некоторое время работала модным фотографом. Но в 2002-м она решила реализовать свою давнюю мечту и открыть ресторан - им стало «Место» на улице Ленина. Пользователи TripAdvisor советуют зайти в ее ресторан «любителям экзотики или чего-то японского» и изо всех сил нахваливают десерты. После успеха «Места» предпринимательница открыла небольшой винный бар прямо в разгар кризиса, пояснив, что «те, кто выжидает, пока трудное время минует, потом не успеют войти в рынок».

Сейчас Бокучава - владелица и одновременно шеф-повар ресторана «Место», совладелица винного «Бара 8» и ювелирного концепт-бутика Laboratory.

Екатерина - не только бизнесмен, но и весьма популярный блогер на Facebook: ее смелые заявления в соцсетях о бизнесе и политике вызывают немало дискуссий среди петербургских светских деятелей. Сама она говорит про свой бизнес так: «Меня изумляет, когда при наших тридцати пяти посадочных местах, из которых зарезервированы и накрыты только четыре стола, люди приходят и, не спрашивая, направляются именно за те, на которых стоит табличка reserved».

Александр Затуливетров

фото: sobaka.ru

Затуливетров – совладелец и генеральный директор управляющей компании «СкайРест», в управлении которой находится более 15 ресторанов («Бутерbrodbskybar», «Мыженаты»). Принимал участие в открытии и управлении более чем двадцатью ресторанами, среди которых «Летний дворец», «Греческая таверна ОЛИВА», сеть ресторанов FreshFM, кофейня Black&White, ресторан «Беринг» (отель «Санкт-Петербург»), кондитерская Du Norde (гостиница «Октябрьская»), ресторан FlamandRose и траттория «Пицциано». Автор книг «Ресторан: Как начать, как преуспеть» и «Ресторан за 180 дней. Практическое пособие по открытию».

Затуливетров говорит о собственном опыте открытия ресторанов ярче многих коллег: «Я сейчас ненавижу рестораны, кто-то, наверное, сейчас хочет открыть ресторан – и я хочу сказать: «Не делайте этого! Ничего продуктивного вам это не принесет: вы потеряете дом, семью и свободное время. На днях я заложил свою квартиру, и вряд ли я когда-нибудь отдам эти деньги. Я не могу понять, почему до сих пор я продолжаю играть в этот жуткий и опасный бизнес, тяжелый и непредсказуемый. Недавно я сравнил игру с открытием ресторанов с игрой в автоматы. Человек приходит в зал с автоматами, садится и начинает кормить этого «однорукого бандита». Рядом сидит еще человек, который, наконец, плюет на все, и уходит стреляться. Но вы-то умнее его, вы думаете, у вас все будет по-другому. Проходит немного времени - и человек с другой стороны от вас также уходит стреляться. Даже если у вас выпадает небольшой выигрыш, вы его опять же отдаете «однорукому бандиту». Это о том, что движет нами, когда мы открываем сетевые рестораны».

Дмитрий Блинов и Ренат Маликов

фото: sobaka.ru

Самые молодые рестораторы в рейтинге, пришедшие в этот бизнес… из шеф-поваров, и представляющие собой новейший тренд. В январе 2014 года шеф-повара Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, отправившиеся в вольное плавание из ресторанного холдинга ZL Group, открыли гастробар Duo на Кирочной улице в Петербурге - почти домашнее заведение на 25 мест, где они самолично занимались и кухней, и обслуживанием. Рискованная по тем временам авантюра обернулась почти сенсацией - доступная и яркая еда на каждый день, характерная для формата европейских необистро, слава, ажиотаж и конкуренция за свободные столики. Спустя два года они же организовали просторный Tartarbar на Кирочной улице. В этом году он был признан лучшим российским рестораном по версии журнала GQ.

Дмитрий Блинов говорит о принципах работы заведения так: «Есть много людей, которые не согласны с нашими правилами. Когда Duo только открылся, постоянно случалась одна и та же сцена: кто-то один в большой компании не хотел снимать куртку, а мы либо деликатно объясняли, что это не дело, или сразу говорили «нет». Один раз в результате пустыми остались два стола, и я понимал, что сегодня мы не заработаем денег. Но лучше не заработать денег, чем смотреть на людей, которые сидят в куртках, а потом выслушивать вопросы: «Дима, почему у тебя вчера сидели в верхней одежде»? А я: «Ой, их было шесть человек, они пили дорогое вино». Нет-нет, никаких компромиссов».