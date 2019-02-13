Петербург Хармса: что посетить поклонникам писателя

Экскурсия по местам Хармса

Даниил Ювачев, впоследствии «примеривший» более 30 псевдонимов и остановившийся на знакомом нам «Хармс», родился 17 (30) декабря 1905 года в Петербурге. До конца жизни писатель именовал свой город не Ленинградом, а Петербургом.

Готовы ли вы погрузиться в непредсказуемый и абсурдный мир смеха Хармса и увидеть городские декорации, в которых происходила постановка спектакля его жизни? Тогда отправляйтесь на экскурсию по памятным адресам писателя «Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-Хармс!».

Аудиоспектакль-прогулка начинается у памятника Пушкину на площади Искусств, и далее проходит по маршруту, связанному с именем Хармса, местам, где он учился, работал и жил: от Петришуле по Невскому проспекту, мимо Дома Книги (Дом Зингера), Дома Пионеров на Фонтанке и далее на Надеждинскую улицу (ныне улица Маяковского), где жил писатель.

Вы не только пройдете по местам, связанным с жизнью Хармса, но и поучаствуете в постановке его рассказов как актеры и авторы и даже услышите голос самого писателя и его жены.

Премьера аудиоспектакля-прогулки «Пушкин. Гоголь. Брамс. Ха-Ха-Хармс!», созданного театр-проектом «Музыка города», состоялась 3 ноября 2018 года и была приурочена к юбилею писателя – 113-й годовщине со дня рождения.

Даниил Хармс «Абсурд в кубе». Автор: Лизавета Штормит / discours.io

Квест «Белый крест»

В 2016 году – к 74-летию со дня смерти Даниила Хармса – на улице Жуковского, 20, появилась миниатюрная фигурка Хармса. Скульптура является копией автопортрета великого русского абсурдиста, нарисованного им на самодельных визитных карточках. На металлической табличке рядом с новым памятником надпись: «Даниил Хармс – писатель и поэт. Жил неподалеку от этого места».

Идея создания необычного памятника принадлежит петербургской команде Нетакойквест. За дверью, рядом с которой расположился миниатюрный Хармс, находится квест «Белый крест», посвященный странной жизни и страшной смерти гения абсурда.

«Спите на боку. Вставайте не позднее полудня. Не чистите зубы подсвечником. Не нюхайте детей. Не смешивайте чистоту с пустотой. Путешествуя, не заезжайте слишком далеко, а не то увидите такое, что потом и забыть будет невозможно. На замечание: «Вы написали с ошибкой» отвечайте: «Так всегда выглядит в моем написании». Смотрите внимательно на ноль, ибо ноль не то, за что вы его принимаете. Не машите колесом. Не грызите камни. Сохраняйте равнодушие, когда кончаются деньги. Стихи пишите так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется. Целуйте с размаху. Несите белый крест», – история Нетакойквест, посвященная Хармсу, поместилась в девяти чемоданах. Получится ли открыть их все?

Проверено редакцией «Санкт-Петербург.ру». По нашему мнению, лучший из линейных и сюжетных квестов в Петербурге. Без знания жизни и творчества Хармса будет все так же интересно, но слегка сложнее.

Даниил Хармс «Абсурд в кубе». Автор: Лизавета Штормит / discours.io

«Двухэтажный» портрет Хармса

Даниил Хармс прожил короткую жизнь – всего 36 лет. Последние 20 лет своей жизни он был прописан по одному адресу – улица Надеждинская, 11, 8. С 1936 года эта улица носит имя Маяковского. Однако сам Хармс свою улицу никогда не называл Маяковской, только Надеждинской.

Дом на Надеждинской – под стать абсурдному миру Хармса: нумерация квартир поражала воображение. Квартира писателя № 8 находилась на третьем этаже, между тем квартира № 7 была этажом выше – на четвертом. Квартиры № 17 и 58 были и вовсе соседями.

В сентябре 1941 года в дом угодила бомба. После войны его восстановили, а в 70-х – капитально отремонтировали. В настоящее время квартира, в которой жила семья писателя, поделена между двумя жилыми квартирами – № 8 и № 58.

В 2005 году на доме установили мемориальную доску, посвященную Даниилу Хармсу. А в 2016-м на фасаде появился гигантский портрет писателя. Его высота – около десяти метров. Авторы портрета – уличный художник из Алма-Аты Паша Кас и ташкентский иллюстратор Павел Мокич.

Фото: Instagram / @prosto_maria_spb, @alena_kulagina

Памятник «Шар желаний»

На углу Чкаловского проспекта и улицы Ленина в 2017 году появился необычный памятник Даниилу Хармсу. Постамент, на нем шар, а внизу табличка со словами мастера абсурда: «Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И став шаром, человек утрачивает все свои желания».

До 1992 года постамент занимал бюст Владимира Ленина. После его демонтажа в начале 2000-х на постамент водрузили гранитный шар. Местные жители шутливо называли садово-парковую скульптуру памятником Колобку. Два года назад энтузиасты закрепили на постаменте табличку с цитатой Хармса, а также надписью: «Мемориальная доска установлена в память о выдающемся петербуржском писателе Данииле Хармсе, который утратил свою форму и стал шаром 2 февраля 1942 года».

В 1941 году Хармс был арестован за распространение «клеветнических и пораженческих настроений». Чтобы избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие. Военный трибунал определил «по тяжести совершенного преступления» содержать Хармса в психиатрической больнице. Писатель скончался зимой 1942 года в блокадном Ленинграде, в наиболее тяжелый по количеству голодных смертей месяц, в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты».

Даниил Хармс «Абсурд в кубе». Автор: Лизавета Штормит / discours.io

Спектакль «Хармс, Хармс и снова Хармс»

Если вы знакомы с творчеством Даниила Хармса – вам обязательно нужно посмотреть спектакль, если вы имеете очень смутное представление о его творчестве – тем более. Яркий, смешной, а временами страшный, как и творчество Хармса.

В своих стихах и рассказах Хармс смеется и над соседями за стенкой, и над великими классиками – Пушкиным, Гоголем, Толстым – и над самим собой. Писатель во всем умел видеть смешные стороны.

В спектакле Юрия Томошевского неповторимый хармсовский черный юмор смешит до слез, спектакль состоит из коротких, ярких миниатюр, почти анекдотов. Нетрезвый управдом, крикливые соседки, безумная профессорша, незадачливые ловеласы – множество героев чередой проходят перед зрителем, заставляя его и весело смеяться, и задумываться порой о печальной нелепости нашей жизни.

Фото: bileter.ru