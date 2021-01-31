Проект благоустройства Заневского парка в космическом стиле будет реализован в 2021 году

В Красногвардейском районе Петербурга облагородят Заневский парк. Проект будет реализован уже в текущем году. Все объекты на территории парка будут оформлены в стиле космоса, при этом зеленая зона будет сохранена. Об этом сообщают в пресс-службе комблага Петербурга.

Кроме того, проект благоустройства Заневского парка предусматривает детский игровой комплекс наподобие космического корабля «Восток» и ярусное освещение. Зеленый ландшафт и пешеходные дорожки сохранят, а добавят интерактивные качели, способные менять степень освещенности в зависимости от амплитуды раскачивания.

Ландшафт сохранится, но будет видоизменен в космическом стиле. Так, появятся дорожки, площадки и функциональные зоны, напоминающие объекты из космоса.