Петербургский учитель математики вошел в топ-15 учителей России

Стали известны имена 15 лучших учителей страны. Их объявили в рамках первого этапа отбора победителя в конкурсе «Учитель года России — 2020». Об этом сообщается в Комитете по образованию Петербурга.

Среди 15 лауреатов есть петербургский учитель Иван Меньшиков, преподающий математику в гимназии № 166 Центрального района. Лауреатов объявили в Волгограде, где и завершился первый тур конкурса.

Далее второй этап конкурса, в котором 1 февраля объявят пятерку лучших педагогов страны. Ивану предстоит сразиться с кандидатами из других областей и городов России в двух испытаниях: «Мастер-класс» и «Классный час».