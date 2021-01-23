На Обводном канале появится модернизированный снегоплавильный пункт

В рамках обхода Петербургских пунктов сбора и утилизации снега Александр Беглов принял решение о модернизировании пункта на Обводном канале. Так, снегоприемный пункт станет снегоплавильным. Снегоплавильная станция мощностью в 7000 кубических метров снега за день будет построена в 2022-2023 годах. В течение текущего года специалисты должны подготовить проектную документацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, два снегоплавильных пункта будут открыты на Софийской улице и улице Руставели.