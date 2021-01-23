Александр Беглов поручил отреставрировать отделение скорой на Рижском проспекте

Александр Беглов, во время рабочего осмотра Адмиралтейского района принял решение о необходимости реставраций отделения «Скорой медицинской помощи», находящегося на Рижском проспекте. Примечательно, что отделение обслуживает сразу две поликлиники на районе, охватывая 80 тысяч пациентов.

Известно, что здание построено в 1871 году и требует капитального ремонта. Градоначальник заверил, что в текущем году ремонт будет сделан на бюджетные средства.

Кроме этого, фасад Городской поликлиники №24 также требует ремонта. К поликлинике относится 45 тысяч взрослых пациентов и 12 тысяч детей.