Председатель жилищного комитета лично проверит уборку наледи в центре Петербурга

Дворы в Петроградском, Центральном, Выборгском и Калининском районах проверит лично председатель жилищного комитета Виктор Борщев. Проверка состоится по организации и выполнению управляющими организациями и ТСЖ уборки снега и наледи.

При проверке Виктор обратит внимание на то, насколько пешеходы могут безопасно передвигаться, а также оценят безопасность движения машин на территории дворов. Кроме того, председатель петербургского ЖК проверит удалена ли наледь с водосточных труб домов. В связи с этим субботним утром дороги, дворы и подходы к площадкам с мусорными баками начали активно посыпать противогололедными материалами.

Напомним. в Петербурге можно пожаловаться на некачественную уборку дворов по телефону 409-73-78