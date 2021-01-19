В Петербурге начали готовиться к празднованию 77-й годовщины освобождения города от блокады

В Санкт-Петербурге улицы и площади начали украшать к празднованию 77-й годовщины полного освобождения города от блокады. В пресс-службе Смольного сообщили, что 20 января на Невском, Суворовском и Лиговском проспектах появятся первые украшения.

Также планируется разместить на улицах города около 600 плакатов различного формата. Изображения медали «За оборону Ленинграда», знака «Жителю блокадного Ленинграда», а также силуэта монумента «Разорванное кольцо» появятся на Пискаревском и Непокоренных проспектах и площади Победы.

Кроме того, планируется установить 2610 баннеров и флагов, а также знамен и флагов Победы.