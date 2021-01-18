В Петербурге количество классов на «удаленке» сократилось до 1%

Пресс-служба петербургского комитета по образованию сообщает, что в формате дистанционного обучения находятся лишь 24 классах в 7 школах Петербурга, а значит всего 1% от всех классов города.

Среди дошкольных учреждений закрыта только одна группа в детском саду из-за выявленного заболевания. Всего по причине болезни в школах не находятся 980 детей и 740 сотрудников. В формате домашнего обучения осваивают школьную программу 8659 учеников. Данное количество соответствует 1,6% от общего количества всех школьников Северной столицы.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру писал о врачах, выявивших фактор, повышающий риск заражения COVID-19 на 250%